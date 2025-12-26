Haberler

TFF, 9 hakemin PFDK'ya sevk edildiğini duyurdu

Güncelleme:
Türkiye Futbol Federasyonu, bahis soruşturması kapsamında son 5 yıl içinde hakemlik yapmış 9 hakemi Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk etti.

TÜRKİYE Futbol Federasyonu (TFF), bahis soruşturması kapsamında 9 hakemin Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildiğini açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye Futbol Federasyonu'nca yürütülen bahis soruşturması kapsamında; son 5 yılda TFF bünyesinde hakem olarak görev yapmış ve futbol dalında bahis oynadığı tespit edilen aşağıda isimleri yer alan kişilerin Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca 26.12.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevk edilmesine karar verilmiştir."

PFDK'ya sevk edilen hakemler ise şu şekilde:

"Ali Palabıyık, Ali Tuna, Alper Oran, Berkay Daban, Erhan Kutlu, Halit Karacabey, Okan Akbal, Sedat Etik, Yusuf Bozdoğan."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
18 yaşındaki Sümeyye'nin ölümünde gizem çözüldü! Kapıcı gözaltında

AK Parti harekete geçti: Vatandaşın yaka silktiği konu için yasal düzenleme geliyor

Apar topar final yapan dizi hakkında bomba iddia: Set çalışanını döverek öldürdüler

Suudi Arabistan'da gizli oryantal dans dersleri gündem oldu

18 yaşındaki Sümeyye'nin ölümünde gizem çözüldü! Kapıcı gözaltında

Rus kadının zorla öpülmeye çalışıldığı anlar! Kamera her şeyi kaydetti

Görüntüleri elden ele dolaşıyor: Konya'da vergi dairesinde çalışan kadınla ilgili bomba iddia

