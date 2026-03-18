9 gollü müthiş maç! Barcelona, Camp Nou'da gövde gösterisi yaptı
Barcelona ile Newcastle United'ı 7-2 mağlup etti. İspanyol devi, toplam skorda rakibine 8-3 üstünlük sağlayarak çeyrek finale yükseldi.
UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 turunda Barcelona ile Newcastle United, 1-1 biten ilk maçın rövanşında karşı karşıya geldi. Camp Nou'da oynanan mücadeleyi Barcelona, 7-2'lik skorla kazandı.
Barcelona'ya galibiyeti getiren golleri 6 ve 72. dakikada Rapinha, 18. dakikada Marc Bernal Casas, 45. dakikada penaltıdan Lamine Yamal, 51. dakikada Fermin Lopez, 56 ve 61. dakikada Robert Lewandowski kaydetti. Newcastle United'ın gollerini 15 ve 28. dakikada Anthony Elanga attı.
Bu sonuçla birlikte iki maç sonunda rakibine 8-3 üstünlük kuran Barcelona, adını çeyrek finale yazdırdı. İspanyol devi, çeyrek finalde Atletico Madrid-Tottenham eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.