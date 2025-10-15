9. Geleneksel İsmet Atlı Karakucak Güreşleri 19 Ekim'de Yapılacak

Adana'da olimpiyat şampiyonu merhum İsmet Atlı anısına bu yıl 9. kez düzenlenecek "Geleneksel İsmet Atlı Karakucak Güreşleri" 19 Ekim'de Kozan ilçesinde yapılacak.

Yaklaşık 1000 sporcunun katılması beklenen ve 528 bin lira para ödülü dağıtılacak organizasyon, açılışı yapılacak İsmet Atlı Müzesi yanındaki er meydanında gerçekleştirilecek.

Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Güngör Geçer, belediyede düzenlenen toplantıda, geleneksel hale gelen güreşleri düzenlemenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Belediye olarak sporun destekçisi olduklarını belirten Geçer, "Şehrimizin tanıtımı için çok anlamlı ve değerli bir organizasyon, hem de ata sporumuza sahip çıkmak anlamında çok kıymetli." dedi.

Kozan Belediye Başkanı Mustafa Atlı da organizasyonun hazırlıklarını tamamladıklarını ifade etti.

Yeni yapılan er meydanında etkinliğin gerçekleştirileceğini belirten Atlı, "Organizasyona iyi hazırlandık, geçen yıldan daha iyi olacak. Yaptığımız 14,5 dönümlük bir tesis var. İçerisinde er meydanı ve yanında İsmet Atlı adına yapılmış bir güreş müzesi var, oranın açılışını yapacağız." diye konuştu.

Toplantıya, Türk Güreş Vakfı Adana Şube Başkanı Mustafa Dönmez de katıldı.