89. Büyük Atatürk Koşusu Turgutlu'da Gerçekleşti
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 105. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen 89. Büyük Atatürk Koşusu'na 200 sporcu katıldı. Dereceye giren sporculara madalyaları protokol tarafından takdim edildi.
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 105. yıl dönümü dolayısıyla 89. Büyük Atatürk Koşusu yapıldı.
Turgutlu Yeni Stadyumu'nda Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen koşuya 200 sporcu katıldı.
Koşuda Nehir Yıldız (Küçük Kızlar), Halil Eymen Alkış (Küçük Erkekler), Hasret Göker (Yıldız Kızlar), Tevfik Sürücü (Yıldız Erkekler), Cansu Manay (Genç Kızlar B), Burak Emre Süngü (Genç Erkekler B), Sima Yönak (Genç Kızlar A), Mustafa Artan (Genç Erkekler A) birinci oldu.
Dereceye giren sporculara madalyaları Turgutlu Kaymakamı Selami Kapankaya, Belediye Başkanı Çetin Akın ve ilçe protokolü tarafından verildi.