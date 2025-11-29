88. dakikada geride olan Benfica'dan muhteşem geri dönüş
Portekiz Ligi'nin 12. haftasında Jose Mourinho'nun çalıştırdığı Benfica, 88. dakikasına 1-0 geride girdiği maçta Nacional'i deplasmanda 2-1 mağlup etti.
- Benfica, Nacional karşısında 2-1'lik skorla maçı kazandı.
- Benfica, ligdeki puanını 28'e yükseltti.
- Benfica'nın golleri 89. dakikada Gianluca Prestianni ve 90+5. dakikada Vangelis Pavlidis tarafından atıldı.
Portekiz Ligi'nin 12. haftasında Nacional ile Jose Mourinho'nun çalıştırdığı Benfica karşı karşıya geldi. Estadio de Madeira Stadyumu'nda oynanan maçı Benfica, 2-1'lik skorla kazandı.
SON ANLARDA MUHTEŞEM GERİ DÖNÜŞ
Ev sahibi ekip Nacional, 60. dakikada Jesus Ramirez'in attığı golle 1-0 öne geçti. Benfica, 89. dakikada Gianluca Prestianni ile skora denge getirdi. Bu golün ardından baskısını artıran konuk ekip Benfica, 90+5. dakikada Vangelis Pavlidis'in attığı golle maçı 2-1 kazandı.
PUANINI 28'E YÜKSELTTİ
Bu sonuçla birlikte Benfica, ligdeki puanını 28'e yükseltti. Nacional ise 12 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Benfica, sahasında Sporting'i konuk edecek. Nacional, Alverca deplasmanına gidecek.