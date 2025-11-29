Haberler

88. dakikada geride olan Benfica'dan muhteşem geri dönüş

Güncelleme:
Portekiz Ligi'nin 12. haftasında Jose Mourinho'nun çalıştırdığı Benfica, 88. dakikasına 1-0 geride girdiği maçta Nacional'i deplasmanda 2-1 mağlup etti.

  • Benfica, Nacional karşısında 2-1'lik skorla maçı kazandı.
  • Benfica, ligdeki puanını 28'e yükseltti.
  • Benfica'nın golleri 89. dakikada Gianluca Prestianni ve 90+5. dakikada Vangelis Pavlidis tarafından atıldı.

Portekiz Ligi'nin 12. haftasında Nacional ile Jose Mourinho'nun çalıştırdığı Benfica karşı karşıya geldi. Estadio de Madeira Stadyumu'nda oynanan maçı Benfica, 2-1'lik skorla kazandı.

SON ANLARDA MUHTEŞEM GERİ DÖNÜŞ

Ev sahibi ekip Nacional, 60. dakikada Jesus Ramirez'in attığı golle 1-0 öne geçti. Benfica, 89. dakikada Gianluca Prestianni ile skora denge getirdi. Bu golün ardından baskısını artıran konuk ekip Benfica, 90+5. dakikada Vangelis Pavlidis'in attığı golle maçı 2-1 kazandı.

PUANINI 28'E YÜKSELTTİ

Bu sonuçla birlikte Benfica, ligdeki puanını 28'e yükseltti. Nacional ise 12 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Benfica, sahasında Sporting'i konuk edecek. Nacional, Alverca deplasmanına gidecek.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
Yorumlar (1)

Haber Yorumlarırahip :

lan bide adamı beğenmiyorlardı

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
