85 yıl sonra ilk yaşandı! Manchester United tarihi hezimete uğradı

Premier Lig'in 2. haftasında Manchester United, deplasmanda Brentford'da 4-0 mağlup oldu. Kırmızı Şeytanlar, 1993'ten sonra ilk kez Premier Lig'in ilk iki haftasını puansız kapattı. Manchester United, 85 yıl sonra Brentford'a mağlup olurken, Erik ten Hag ise çıktığı ilk iki lig maçını da kaybeden ilk Manchester United teknik direktörü olarak kayıtlara geçti.

İngiltere Premier Lig'in 2. haftasında Brentford, Manchester United'ı 4-0 gibi tarihi bir skorla yendi. Yeni teknik direktörü Erik ten Hag yönetiminde ilk hafta maçını da kaybeden Kırmızı Şeytanlar, Premier Lig'e adeta kabus gibi başladı.

35 DAKİKADA 4 GOL

Brentford'a galibiyeti getiren golleri 10. dakikada Josh Da Silva, 18. dakikada Mathias Jensen, 30. dakikad Ben Mee ve 35. dakikada Bryan Mbeumo kaydetti.

85 YIL SONRA BİR İLK

Manchester United, 1993'ten sonra ilk kez Premier Lig'in ilk iki haftasını puansız kapattı. Manchester United, 85 yıl sonra Brentford'a mağlup oldu. Erik ten Hag, çıktığı ilk iki lig maçını da kaybeden ilk Manchester United teknik direktörü olarak kayıtlara geçti.