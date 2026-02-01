Haberler

85. dakikada 2-0 olan Manchester United-Fulham maçının son anlarında olanlar inanılmaz

Güncelleme:
İngiltere Premier Lig'in 24. haftasında Manchester United, Fulham'ı 3-2'lik skorla yendi. Mücadelenin son anlarında 2-0'lık üstünlüğünü koruyamayan Manchester United, 90+4'te bulduğu golle 3-2 kazandı.

  • Manchester United, Fulham'ı 3-2 mağlup etti.
  • Manchester United, Benjamin Sesko'nun 90+4. dakikadaki golüyle maçı kazandı.
  • Manchester United, Michael Carrick yönetiminde ligde üst üste üçüncü galibiyetini aldı.

İngiltere Premier Lig'in 24. haftasında Manchester United ile Fulham karşı karşıya geldi. Old Trafford'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Manchester United, 3-2'lik skorla kazandı.

SON ANLARI NEFES KESEN MAÇTA SON GÜLEN MANU

Manchester United, 19. dakikada Casemiro, 56. dakikada Matheus Cunha'nın golleriyle 2-0 öne geçti. Son anlarda etkili bir oyun sergileyen Fulham, önce 85. dakikada penaltıdan Raul Jimenez, daha sonra da 90+1'nci dakikada Kevin'in golleriyle skora denge getirdi. Maçta son sözü Manchester United söyledi. Kabustan uyanan ev sahibi ekibi, 90+4'te Benjamin Sesko'nun golüyle yeniden öne geçti ve maçı kazandı.

CARRICK İLE 3'TE 3

Michael Carrick yönetiminde ligde üst üste 3. galibiyetini elde eden Manchester United, puanını 41'e yükseltti. Fulham ise 34 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Manchester United, Tottenham'ı sahasında ağırlayacak. Fulham ise Everton'ı konuk edecek.

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıEnder YILDIRIM:

allah aşkına haberi yazan kör mü? haber müdürü ne işe yarıyor orda?

