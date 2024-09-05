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8. Uluslararası Süleymanpaşa Optimist Cup Yelken Yarışları Sonuçlandı

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Terkirdağ'da düzenlenen 8. Uluslararası Süleymanpaşa Optimist Cup Yelken Yarışları sona erdi. Türkiye Yelken Federasyonu, Süleymanpaşa Belediyesi ve Tekirdağ Yelken İhtisas Kulübü işbirliğinde düzenlenen yarışlara 9 ülkeden 29 kulüp ve 185 sporcu katıldı. Dereceye giren sporcular ödüllendirildi.

Terkirdağ'da düzenlenen 8. Uluslararası Süleymanpaşa Optimist Cup Yelken Yarışları sona erdi.

Türkiye Yelken Federasyonu, Süleymanpaşa Belediyesi ve Tekirdağ Yelken İhtisas Kulübü işbirliğinde 9 ülkeden 29 kulüp ve 185 sporcunun katıldığı organizasyonun kapanışı nedeniyle Rumeli İskelesi'nde tören düzenlendi.

Süleymanpaşa Belediye Başkan Vekili Ünal Durgut yaptığı konuşmada, yelken sporuna gönül veren herkesin Tekirdağ'da bir araya geldiğini söyledi.

Tekirdağ'ın önemli bir yarışmaya ev sahipliği yaptığını aktaran Durgut, "Süleymanpaşa Belediyesi ve Tekirdağ Yelken İhtisas Kulübü işbirliğinde 9 ülkenin 29 kulübün 185 sporcusu yelken yarışlarında kıyasıya yarışarak, 5 gün boyunca eğlenceli ve unutulmayacak anılar yaşadı. Tüm sporcularımızı tebrik ediyorum."dedi.

Konuşmanın ardından Süleymanpaşa Belediye Başkan Vekili Ünal Durgut ve DEVA Partisi Milletvekili Cem Avşar tarafından dereceye giren sporculara ödülleri takdim edildi. Dereceye giremeyen sporculara ise çekilişle çeşitli hediyeler verildi.

Ödül töreninin ardından 2025 yılında gerçekleştirilecek olan 9. Internatıonal Süleymanpaşa Cup'a kadar yelken yarışları flaması seda işareti eşliğinde arya edildi.

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Kaynak: AA / Spor

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