8. sıradaki Altekma yarın deplasmanda Gaziantep Gençlik ile karşılaşacak

8. sıradaki Altekma yarın deplasmanda Gaziantep Gençlik ile karşılaşacakGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Altekma, EFELER Ligi 4. hafta mücadelesinde yarın saat 16.00'da Kamil Ocak Spor Salonu'nda deplasmanda Gaziantep Gençlik ile karşılaşacak. Ligde 3 maçta 1 galibiyetle 8. sırada bulunan Altekma, 2 maçta 2 yenilgi alan ve 12. sırada yer alan rakibine konuk olacak.
EFELER Ligi'nde ilk 3 haftada Spor Toto'yu 3-2 yenip, Ziraat Bankkart'a 3-2 (D), Halkbank'a 3-0 mağlup olan Altekma yarın deplasmanda Gaziantep Gençlik ile rakip olacak. Kamil Ocak Spor Salonu'nda saat 16.00'da başlayacak 4'üncü hafta mücadelesini Ozan Çağı Sarıkaya, Halid Cerit hakem ikilisi yönetecek. Ligde Altekma 3 maçta aldığı 1 galibiyetle 8'inci sırada yer alırken, 2 müsabakada 2 yenilgi alan Gaziantep temsilcisi 12'nci basamakta yer alıyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı