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8. sıradaki Altekma yarın deplasmanda Gaziantep Gençlik ile karşılaşacak

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8. sıradaki Altekma yarın deplasmanda Gaziantep Gençlik ile karşılaşacak
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Altekma, EFELER Ligi 4. hafta mücadelesinde yarın saat 16.00'da Kamil Ocak Spor Salonu'nda deplasmanda Gaziantep Gençlik ile karşılaşacak. Ligde 3 maçta 1 galibiyetle 8. sırada bulunan Altekma, 2 maçta 2 yenilgi alan ve 12. sırada yer alan rakibine konuk olacak.

EFELER Ligi'nde ilk 3 haftada Spor Toto'yu 3-2 yenip, Ziraat Bankkart'a 3-2 (D), Halkbank'a 3-0 mağlup olan Altekma yarın deplasmanda Gaziantep Gençlik ile rakip olacak. Kamil Ocak Spor Salonu'nda saat 16.00'da başlayacak 4'üncü hafta mücadelesini Ozan Çağı Sarıkaya, Halid Cerit hakem ikilisi yönetecek. Ligde Altekma 3 maçta aldığı 1 galibiyetle 8'inci sırada yer alırken, 2 müsabakada 2 yenilgi alan Gaziantep temsilcisi 12'nci basamakta yer alıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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