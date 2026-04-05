Antalya'da 8. Etnospor Forumu düzenlendi

ANTALYA'da 29 ülkeden temsilcinin katıldığı 8'inci Etno spor Forumu'nda, 2027'de düzenlenecek uluslararası etno spor oyunlarının hazırlıkları ve kapsamı ele alındı.

Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek turizm merkezinde Dünya Etno spor Birliği Başkanı Bilal Erdoğan'ın başkanlığında, Dünya Etno spor Birliği'ne bağlı 29 ülkeden 50 kurumsal üyenin temsilcileri, devlet yetkilileri, federasyon temsilcileri, akademisyenler ve araştırmacıların katıldığı 8'inci Etno spor Forumu'nda, 'Etno spor 2027' projesi değerlendirildi.

Forumla ilgili değerlendirmede bulunan Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu (TGGF) Başkanı İbrahim Türkiş, her yıl uluslararası arenada Dünya Etno spor Birliği'nin forumlarının yapıldığını söyleyerek, "Bütün dünyadaki Etno spor üyelerinin katılımıyla yapılan bir forum. Bunların tabii ayrı konu başlıkları söz konusu. Bu senenin temel konu başlığı 2027 yılında yapılacak Etno spor etkinliğiyle ilgili bir çalışma. Daha önce Dünya Göçebe Oyunları yapılmaktaydı. Dünya Göçebe Oyunları'nı Kırgızistan her yıl yapma kararı alınca Etno spor artık bunu dört yılda bir göçebe oyunlarının alternatifi olacak etno oyunlarının oluşturulacağı, bütün dünya çapında etno kimlikle yapılmış bir çalışmanın ön çalışmaları burada oluşturuluyor. Etnosporun diğer spordan farkı nedir, bu çalışmalarda nelere dikkat edilmesi gerektiği konuları çok detaylı değerlendiriliyor. Pek çok ülkenin bakanları, bakan yardımcıları, federasyon başkanları burada. Toplantılar çok yoğun ve yararlı geçiyor. 2027 yılında oluşacak etno spor oyunlarının ön çalışması ve hazırlığı mahiyetinde bir çalışma" dedi.

GELENEKSEL SPORLARA ÖRNEKLER

Geleneksel olarak da adlandırılabilen etno spor türlerini anlatan Türkiş, "Geleneksel güreşler, geleneksel atlı sporlar, geleneksel okçuluk var. Yine geleneksel birçok ülkede oyun tarzında bazı sporlar var. Bizim ülkemizde daha yoğun olan geleneksel güreşler. Yağlı güreş, karakucak, aba, şalvar ve kuşak güreşleri geleneksel güreşlerin alanını oluşturuyor. Yine atlı sporda da atlı cirit, atların çeşitli yürüyüş çeşitlerine göre yarışmaların olduğu alanlar oluyor. ve yine onların bazı köprü gibi özel oyunları oluyor. Şimdi geleneksel okçulukta da modern okçuluktan farklı olarak yine kendi içerisinde hedeflenen dalları var. Ama bazen yine bizim ülkemizde olmayan ama uluslararası alanda olan oyun mahiyetinde birtakım sporlar var. Mesela Japonya'da sumo güreşi geleneksel güreş, İran'da pehlivan güreşi geleneksel güreş. Moğolistan'da, Kazakistan'da, Kırgızistan'da hepsinin kendisine özel kuraş güreşi var. Benzer ufak tefek farklılıklarla geleneksel sporlar oluşuyor. Tabi geleneksel sporun günümüzün modern dediğimiz sporlardan farkı, olimpik sporlardan farkı. O milletin özü, inançları ve ruhuyla birleşmesi, gelenekten geleceğe aslında milli duyguları birleştiren bir spor olması. Burada esas amaç geleneksel sporda sadece başarı elde etmek, performans göstermek değil, o kültürün yaşamasını sağlamak, milli duyguların pekişmesini sağlamak, bir bütün hale gelmenin nüvesini sağlamak diye düşünebiliriz" diye konuştu.

GELENEKSEL OYUNLARIN OLİMPİYATI OLACAK

2027 Etnospor Oyunları'nın olimpiyatlar gibi geleneksel etno oyunları içereceğini dile getiren İbrahim Türkiş, "Geleneksel sporların bütün ülkeler bazında yapılan oyunları var. Netice itibarıyla bunun 4 yılda bir yapılması planlanıyor. Bu da tabii geleneksel sporlarımızın bir nevi olimpiyatıdır bu anlamda" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı