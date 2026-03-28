Haberler

8. Etnospor Forumu gelecek hafta sonu Antalya'da gerçekleştirilecek

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Dünya Etnospor Birliği, geleneksel sporların geleceğini şekillendirmek amacıyla 3-5 Nisan tarihlerinde Antalya'da 8. Etnospor Forumu'nu gerçekleştirecek. Forumda, etnosporların sürdürülebilirliği ve 'Geleneksel Sporların İhyası' gibi başlıklar ele alınacak.

Dünya Etno spor Birliği, geleneksel sporların geleceğini şekillendirmek ve kültürel mirası yaşatmak amacıyla gelecek hafta sonu Antalya'da 8. Etno spor Forumu'nu gerçekleştirecek.

3-5 Nisan tarihlerinde düzenlenecek forumda, etnosporların sürdürülebilirliğine yönelik stratejik başlıklar ele alınacak. Organizasyonun, gelenek, saygı, dayanışma ve barış ilkeleri çerçevesinde küresel ölçekte iş birliğini güçlendirmesi hedefleniyor.

Kuruluşundan bu yana geleneksel sporların ve oyunların korunması, kültürlerarası etkileşimin artırılması ve bu alanın bilinirliğinin yaygınlaştırılması yönünde çalışmalar yürüten Dünya Etno spor Birliği, forum kapsamında kısa, orta ve uzun vadeli stratejileri ele alacak.

"Geleneksel Sporların İhyası" başlığı öne çıkacak"

Forum kapsamında düzenlenecek panellerde; akademisyenler, federasyon temsilcileri ve araştırmacılar, uluslararası iş birliği imkanları, finansal sürdürülebilirlik ve medya stratejileri gibi konuları değerlendirecek.

Ayrıca geleneksel sporlar ve oyunlar ödüllerinin daha geniş kitlelere ulaştırılmasına yönelik öneriler de gündemde yer alacak.

Forumun önemli başlıklarından birisi de "Ethnosports 2027" organizasyonu olacak.

Çoklu spor etkinliği formatında uluslararası ölçekte planlanan organizasyonun vizyonu, hedefleri, organizasyonel yapısı, uluslararası katılım stratejileri, sponsorluk ve finansal sürdürülebilirlik modelleri ile medya planlamaları uzman isimler tarafından değerlendirilecek.

Forumda "Geleneksel Sporların İhyası" başlığı öne çıkacak.

29 ülkeden katılım bekleniyor

8. Etnospor Forumu'na, Dünya Etnospor Birliği'ne bağlı 29 ülkeden 50 kurumsal üyenin temsilcilerinin yanı sıra devlet yetkilileri, federasyon temsilcileri, akademisyenler ve araştırmacıların katılması bekleniyor.

Dünya Etnospor Birliği Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, forumun açılışında konuşma yapacak. Açılış konuşmalarının ardından üst düzey devlet yetkililerinin yer alacağı Bakanlar Paneli ile program resmen başlayacak.

Oturumlar, paneller ve stratejik görüşmelerle 8. Etnospor Forumu'nun hem geleneksel sporların geleceğine ışık tutması hem de "Ethnosports 2027" süreci için güçlü bir başlangıç noktası olması planlanıyor.

Kaynak: AA / Can Öcal
Neçirvan Barzani'nin konutuna saldırı! Duhok'taki ev, dronların hedefi oldu

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Romelu Lukaku adım adım Süper Lig'e

70 lüks araç küle döndü! Zarar inanılmaz boyutta

Akrabalarına nispet yapmak için tarlayı satıp pavyona gitti

İlişki vadedip evlerine çağırdıkları erkeklere kabusu yaşattılar

Romelu Lukaku adım adım Süper Lig'e

İzzet Ulvi Yönter'in istifası sonrası Bahçeli'den ilk açıklama

Dışişleri Bakanı Fidan: Daha büyük bir savaşa doğru gidiyoruz

