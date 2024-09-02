Üye Girişi
Haberler

8 aylık ayrılık yaradı! Torreira ve Devrim Özkan ayna karşısında aşka geldi

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira ve oyuncu Devrim Özkan, 8 aylık ayrılık sonrası aşklarına ikinci bir şans verdi. Özkan, Torreira'yı izlemek için gittiği maç sonrasında aşklarının dolu dizgin devam ettiğini gösteren bir fotoğraf paylaştı.

Galatasaray'ın Uruguaylı futbolcusu Lucas Torreira ile güzel oyuncu Devrim Özkan ilişkilerini geçtiğimiz ocak ayında bitirme kararı almıştı. 8 ay önce ayrılık kararı alan Devrim Özkan ile Lucas Torreira barıştı.

AŞKA GELDİLER

Geçtiğimiz günlerde sevgilisini izlemek için maça da giden Özkan aşk pozlarını paylaştı. Torreira ile Özkan'ın ikinci bir şans verdikleri aşkları dolu dizgin devam ediyor. Aşıklar son olarak öpüştükleri bir anı paylaştı.

Her iki isim de sosyal medya hesabından birbirlerine sarıldıkları bir fotoğrafı paylaşırken Torreira, İspanyolca'da 'hayatım' anlamına gelen 'Mi vida' notunu fotoğrafa düştü.

8 aylık ayrılık yaradı! Torreira ve Devrim Özkan ayna karşısında aşka geldi

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor

Lucas Torreira Lucas Torreira Devrim Özkan Devrim Özkan Galatasaray Galatasaray Spor Magazin Spor Haberler

Narin'in gözaltındaki amcasını Ankara'dan gelen özel ekip sorguluyor

Narin'in gözaltındaki amcasını Ankara'dan gelen özel ekip sorguluyor

 AK Partili ismin çıkışı milyonları heyecanlandırdı! Emekli maaşları için yeni sistem önerisi

AK Partili ismin çıkışı milyonları heyecanlandırdı! Emekli maaşları için yeni sistem önerisi

 İzmir'de korku dolu gece! Ölü sayısı 3'e yükseldi, saldırganın üzerinden onlarca hap çıktı

İzmir'de korku dolu gece! Ölü sayısı 3'e yükseldi, saldırganın üzerinden onlarca hap çıktı
Küresel kriz onları da vurdu! 50 yıllık inşaat devi iflasın eşiğinde

Küresel kriz onları da vurdu! 50 yıllık inşaat devi iflasın eşiğinde
500

Yorumlar (2)

Mehmet Kan:

para olmasa yüzüne bakmaz Ah bu paranın gözü kör olsun.

7
0
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
GRAM ALTIN NE KADAR? 2 Eylül gram altın, çeyrek altın, yarım altın kaç TL? Güncel altın fiyatları... TÜPRAŞ temettü ne zaman? TÜPRAŞ 2024 temettü verecek mi? TÜPRAŞ 10 yılda kaç kat arttı? Müge Anlı başladı mı? 2 EYLÜL MÜGE ANLI CANLI İZLE! ATV CANLI İZLEME LİNKİ Nur Tuğba neden ayrıldı? Nur Tuğba Namlı programdan ne zaman ayrıldı? Şule Aydın kimdir? Şule Aydın kaç yaşında, nereli? Immobile- Manaj pozisyonu izle! Immobile- Manaj pozisyonu nedir? Beşiktaş- Sivasspor maçında ne oldu? 2 EYLÜL TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 kanal yayın akışı listesinde hangi programlar var? Afrika kıtasının kuzeybatısında, Fas, Cezayir ve Tunus'tan geçen dağ sırasının adı nedir? Kim Milyoner Olmak İster yarışmasındaki sorusunun cevabı ne? Yeni emeklilik sistemi nedir? Yeni emeklilik sistemi nasıl olacak, emeklilik yaşı yükselecek mi? SON DAKİKA: Az önce deprem mi oldu? 2 Eylül en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi!
title