8 aylık ayrılık yaradı! Torreira ve Devrim Özkan ayna karşısında aşka geldi

Galatasaray'ın Uruguaylı futbolcusu Lucas Torreira ile güzel oyuncu Devrim Özkan ilişkilerini geçtiğimiz ocak ayında bitirme kararı almıştı. 8 ay önce ayrılık kararı alan Devrim Özkan ile Lucas Torreira barıştı.

AŞKA GELDİLER

Geçtiğimiz günlerde sevgilisini izlemek için maça da giden Özkan aşk pozlarını paylaştı. Torreira ile Özkan'ın ikinci bir şans verdikleri aşkları dolu dizgin devam ediyor. Aşıklar son olarak öpüştükleri bir anı paylaştı.

Her iki isim de sosyal medya hesabından birbirlerine sarıldıkları bir fotoğrafı paylaşırken Torreira, İspanyolca'da 'hayatım' anlamına gelen 'Mi vida' notunu fotoğrafa düştü.