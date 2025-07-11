8. Açık Balkan Wushu Kung Fu Şampiyonası başladı

8. Açık Balkan Wushu Kung Fu Şampiyonası başladı
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Edirne'de "15 Temmuz ve tüm şehitlere rahmet, Filistin'e destek" için düzenlenen 8. Açık Balkan Wushu Kung Fu Şampiyonası başladı.

Edirne'de "15 Temmuz ve tüm şehitlere rahmet, Filistin'e destek" için düzenlenen 8. Açık Balkan Wushu Kung Fu Şampiyonası başladı.

Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu tarafından Edirne Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonaya 17 ülkeden 1300 sporcu katıldı.

Şampiyonada ilk gün müsabakaları taolu, sanda ve light sanda branşlarında minikler, yıldızlar kategorisinde gerçekleşti.

Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu Başkanı Abdurrahman Akyüz, AA muhabirine, şampiyonanın 14 Temmuz'a kadar kıran kırana müsabakalara sahne olacağını söyledi.

İlk gün müsabakalarının çekişmeli geçtiğini belirten Akyüz, hem sporcu yakınlarının hem de wushu destekçilerinin organizasyona yoğun ilgi gösterdiğini kaydetti.

Kaynak: AA / Cihan Demirci - Spor
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