Haberler

77 Yaşındaki Yüzücü Muhlis Uçar, Sırtüstü Yarışlarında Efsaneleşti

77 Yaşındaki Yüzücü Muhlis Uçar, Sırtüstü Yarışlarında Efsaneleşti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana'da küçük yaşta su kanalında yüzmeyi öğrenen ve yıllarca profesyonel yüzücü olarak yarışan 77 yaşındaki Muhlis Uçar, uluslararası şampiyonalarda 20 kez birincilik kazanarak sırtüstü yarışlarının 'geçilmez ismi' oldu.

Adana'da küçük yaşta su kanalında yüzmeyi öğrenen ve 70 yıldır kulaç atarak zinde kalan 77 yaşındaki yüzücü Muhlis Uçar, sırtüstü yarışlarında rakiplerine şans tanımıyor.

Adana'nın Seyhan ilçesinde 7 yaşında su kanalında yüzmeyi öğrenen Uçar, yıllar sonra profesyonel bir yüzücü oldu.

Uçar, uzun yıllar Devlet Demiryollarında işçi olarak çalıştı. 2005 yılında emekli olan Uçar, sürekli yüzme antrenmanları yaparak kendisini daha da geliştirdi.

İlk olarak 2017 yılında düzenlenen 1. Uluslararası Seyhan Baraj Gölü Açık Su Yüzme Yarışması'na katılan Uçar, 65-70 yaş kategorisinde birinci oldu.

Türkiye'nin farklı illerinde her yıl düzenlenen Uluslararası Masterlar Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonaları'na da katılan Uçar, 20 kez birincilik kazandı.

Katıldığı organizasyonlarda rakiplerine şans tanımayan Uçar, son olarak Kırklareli'nde düzenlenen Uluslararası Masterlar Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda 75-77 yaş kategorisinde 50, 100 ve 200 metre sırtüstü yüzme müsabakalarında birincilik elde etti.

"Sırtüstü yarışlarının geçilmez ismiyim"

Muhlis Uçar, AA muhabirine, yüzmeyi çok sevdiğini söyledi.

Kulaç atarken tüm sıkıntılarını unuttuğunu ifade eden Uçar, yüzerek zinde kaldığını vurguladı.

Yüzmeyi çok küçük yaşta öğrendiğini anlatan Uçar, "Ben hayatım boyunca hep ileriye baktım. Yüzme de bunlardan biriydi. Sağlığımı yüzmeye borçluyum. Adana'nın kanalda yetişen yüzücüleriyiz biz. Kanalda yüzmeyi öğrendik. Bu işe kanalda başladık." diye konuştu.

Uçar, ailesinin desteğiyle birçok ilde yarışmalara katılarak başarılı sonuçlar aldığını anlattı.

Yüzmenin kendisine huzur ve mutluluk verdiğini dile getiren Uçar, şunları kaydetti:

"2017 yılından bu yana 50, 100 ve 200 metrede uluslararası masterlar sırtüstü yarışlarının geçilmez ismiyim. 2017 yılından bu yana Türkiye'nin değişik illerine gittim. Asgari 20 ildeki yarışların hepsinde sırtüstünde birinci oldum. Hedeflerim var, tabii ki hedefsiz insan olmaz. Bir hedefimiz de sağlıklı yaşam. Beni görenler, yaşımı söylediğimde inanamıyor. Sonra diyorlar ki 'helal olsun' sana."

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Spor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Union SG'li oyuncudan Galatasaray taraftarını kızdıran Fenerbahçe sözleri

Union SG'li oyuncudan Galatasaraylıları kızdıran Fenerbahçe sözleri
Galatasaray'ın yenildiğini gören Emenike'den olay paylaşım

Fener'in eski yıldızından Galatasaray maçı sonrası olay paylaşım
Türkiye'ye yerleşen Çinli kadının değişimi ağızları açık bıraktı

Türkiye'ye yerleşen Çinli kadının değişimi ağızları açık bıraktı
Ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin ilk sinyali verdi

Okullarda ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin'den dikkat çeken yanıt
Union SG'li oyuncudan Galatasaray taraftarını kızdıran Fenerbahçe sözleri

Union SG'li oyuncudan Galatasaraylıları kızdıran Fenerbahçe sözleri
Babacan'dan İmralı eleştirilerine sert yanıt: Kimse bizimle aşık atmaya kalkmasın

Babacan sessizliğini bozdu! İmralı eleştirilerine sert yanıt
Anne ile oğlunun ölümünde ilginç detay! Baba arama çalışmalarına katılmamış

Türkiye'nin konuştuğu ölümde yeni detay! Baba, o gerçeği inkar edemedi
CHP'li vekiller bütçe görüşmelerinde Bakan Güler'i şehit fotoğraflarıyla karşıladı

CHP'li vekiller bütçe görüşmelerinde Bakan Güler'i böyle karşıladı
Hakkari ve Ağrı'da uyuşturucu operasyonu! 1 kişi gözaltına alındı

2 ilde dev operasyon! Kilolarcası ele geçirildi
500 dolarlık depo, 7.5 milyon dolarlık servet çıkardı

500 dolara depo aldı, bir anda servet sahibi oldu
Galatasaray'ın yenildiğini gören Nihat Kahveci çıldırdı

Galatasaray'ın yenildiğini görünce çıldırdı
Ronaldo'ya Dünya Kupası müjdesi

Ronaldo'ya Dünya Kupası müjdesi
Otopsi raporu çıktı! İşte Böcek ailesinin ölüm nedeni

1 numaralı şüphe, raporla kanıtlandı! İşte Böcek ailesinin ölüm nedeni
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.