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72'nci FIFA Kongresi Doha'da yapıldı

Demirören Haber Ajansı - Spor
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72'nci FIFA Kongresi Doha'da yapıldı

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği'nin (FIFA) 72'nci Olağan Kongresi, üye ülke federasyonlarının başkan ve üst düzey yöneticilerinin katılımıyla Katar'ın başkenti Doha'da gerçekleştirildi.

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği'nin (FIFA) 72'nci Olağan Kongresi, üye ülke federasyonlarının başkan ve üst düzey yöneticilerinin katılımıyla Katar'ın başkenti Doha'da gerçekleştirildi.

Türkiye Futbol Federasyonu'nu kongrede Başkan Nihat Özdemir, 1'inci Başkan Vekili ve UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı ile Genel Sekreter Kadir Kardaş temsil etti. Kongrede, 2022 Dünya Kupası hazırlıkları ve gündemdeki konular görüşüldü.

(FOTĞRAFLI)


- İstanbul

Demirören Haber Ajansı / Spor

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği, Togo Cumhuriyeti, Katar, Spor, Haberler

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