72 milyon euroluk yıldız, Trabzonspor'a önerildi

Trabzonspor'da orta saha arayışı devam ederken Atletico Madrid, Bordo-mavililere bir oyuncu daha önerdi.

LEMAR TRABZONSPOR'A ÖNERİLDİ

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; İspanyol devi, Bordo-mavililere yeni bir teklif ile geldi. Saul Niguez'in ardından defa da gözden çıkardığı Thomas Lemar'ı önerdi. İspanyol ekibi oyuncu ile anlaşma sağlanırsa bonservisini bedelsiz bırakacağını belirtti.

İNDİRİM TALEBİ

Atletico Madrid'in amacı yıllık 3 milyon euro ücret alan Lemar'ın maliyetinden kurtulmak. Bu rakamı yüksek bulan Karadeniz ekibi, futbolcudan indirim talep edecek. Eğer taraflar anlaşma sağlar ve oyuncu da sağlık kontrolünden sağlam çıkarsa iş resmiyete dökülecek.

72 MİLYON EURO'YA TRANSFER OLMUŞTU

2018'de Fransız ekibi Monaco'dan yaklaşık 72 milyon euro'ya transfer edilen Lemar, Atletico Madrid formasıyla 186 maçta 11 gol ve 18 asist üretti. Geçen sezon sadece 8 maçta forma giyebilen oyuncu ile ilgili kararı teknik direktör Fatih Tekke verecek.