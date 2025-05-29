70 Yaşındaki Hasbi Aslan Bisiklet Yarışında Birinci Oldu

Samsun'un Çarşamba ilçesinde yaşayan 70 yaşındaki Hasbi Aslan, 19 Mayıs etkinlikleri kapsamında düzenlenen 'Uluslararası 2. Samsun İlkadım Granfondo 2025' bisiklet yarışında kendi kategorisinde birincilik elde etti.

'Uluslararası 2. Samsun İlkadım Granfondo 2025 bisiklet yarışında 65 yaş üstü kategorisinde yarışan 70 yaşındaki Hasbi Aslan, Çobanlı İskelesi'nden Bafra'ya kadar olan 56 kilometrelik parkuru yaklaşık 1 saat 45 dakikada tamamlayarak büyük bir başarıya imza attı. Her yıl düzenlenen yarışmalara katılarak gençlere örnek olan Aslan, sporun kötü alışkanlıklardan uzak durmak ve sağlıklı kalmak için en iyi yol olduğunu vurguladı.

"Bisiklet sürmeyi çok seviyorum. Sevdiğim işi yapınca başarılı olmak da kolay oluyor" diyen Aslan, "Eskiden futbol oynardım, şimdi ise bisiklete yöneldim. Bu sporun gençler arasında daha da yaygınlaşmasını istiyorum. Onlara teşvik olmak için çaba gösteriyorum" ifadelerini kullandı.

Hasbi Aslan, spora olan bağlılığını ömrünün sonuna kadar sürdüreceğini söyledi. - SAMSUN