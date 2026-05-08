Eskişehirli 70 yaşındaki master atlet, atmalar pentatlonunda Türkiye rekoru kırdı

İlerleyen yaşına rağmen spordan kopmayıp katıldığı yurt içi ve yurt dışı yarışmalarda 60 yılda yüzlerce madalya kazanan Eskişehirli 70 yaşındaki master atlet Ayşe Babür, Masterler Atmalar Türkiye Şampiyonası'nda ilk kez yarıştığı atmalar pentatlonunda Türkiye rekoru kırıp altın madalya kazandı.

İlkokul yıllarında öğretmeninin yönlendirmesiyle atletizme başlayan ve 60 yıldır spordan kopmayan Babür, Türkiye'deki çeşitli organizasyonlar ile Balkan şampiyonalarına katılıp yüzlerce madalya elde etti.

Babür, Eskişehir Teknik Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi bünyesindeki tesislerde akademisyenler eşliğinde hazırlandığı 2 Mayıs'ta İzmir'de düzenlenen "Masterler Atmalar ve Mesafeler Şampiyonası"nda F70 yaş kategorisinde yarıştı.

İzmir Atatürk Stadyumu Atmalar Sahası'nda gerçekleştirilen şampiyonada, atmalar pentatlonu branşında mücadele eden Babür, çekiç atmada 478, gülle atmada 503, disk atmada 391, cirit atmada 356 ve ağırlık atmada 447 puan elde etti.

Toplamda 2 bin 175 puana ulaşan Babür, Türkiye rekoru kırarak altın madalyanın sahibi oldu.

Babür, temmuz ayında İzmir'de yapılacak "Masterlar Pist Şampiyonası" ile eylülde Romanya'nın Craiova kentinde gerçekleştirilecek "Masterlar Atletizm Balkan Şampiyonası" için hazırlıklarını sürdürüyor.

Atletizm hayatının vazgeçilmez unsuru

Ayşe Babür, AA muhabirine, başarılarına yenilerini eklemek için çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü belirterek, atletizmin yaşamının vazgeçilmez bir parçası olduğunu söyledi.

Yaklaşık 30 yıldır master ve veteran kategorilerinde yarıştığını belirten Babür, "2 Mayıs'ta İzmir'de yapılan atmalar pentatlonuna ilk kez katıldım. Pentatlon 5 branştan oluşuyor. Cirit atma, disk atma, çekiç atma, gülle atma ve ağırlık atmada yarıştım. Yeni bir Türkiye rekoru kırdım. Bunun mutluluğunu yaşıyorum." dedi.

ESTÜ'deki imkanların kendisine önemli katkı sağladığını ifade eden Babür, "Atletizm derslerinin akademisyenlerinden sürekli bilgi alıyorum. Özellikle teknik branşlarda destek görüyorum. Bu başarıyı hem kendi emeğimle hem de hocalarımın katkısıyla elde ettik." diye konuştu.

Babür, yarışta en çok zorlandığı branşların cirit ve disk atma olduğunu dile getirerek, "Daha önce hiç cirit atmamıştım. Disk de beni zorladı ancak ağırlık, gülle ve çekiç benim branşlarım." ifadelerini kullandı.

"Evde oturmayın, sporu bırakmayın"

Ayşe Babür, haftanın 5 günü antrenman yaptığını belirterek sporu bırakmayı düşünmediğini kaydetti.

İleri yaştaki kadınların spora yönelmesinden memnuniyet duyduğunu anlatan Babür, şöyle konuştu:

"Ne zaman bırakacaksın diye soruyorlar ama ben bırakmayı düşünmüyorum. Sağlığım el verdiği sürece spor yapmaya devam edeceğim. Özellikle ileri yaştaki kadınların spora yönelmesi beni çok mutlu ediyor. Onlara 'evde oturmayın, sporu bırakmayın' diyorum."

Temmuz ayında İzmir'de düzenlenecek Masterler Pist Şampiyonası ile eylülde Romanya'nın Craiova kentinde yapılacak Masterler Atletizm Balkan Şampiyonası'na hazırlandığını kaydeden Babür, uluslararası organizasyonlarda Türk bayrağını temsil etmekten gurur duyduğunu ifade etti.

Babür, antrenmanlarında teknik desteklerinden dolayı ESTÜ Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü Antrenörlük Eğitimi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Onur Cerrah'a, aynı bölümden Doç. Dr. Celil Kaçoğlu'na ve Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü Beden Eğitimi ve Spor Ana Bilim Dalı Öğretim Görevlisi Ahmet Şener'e teşekkür etti.