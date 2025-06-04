7 yıldır kupa yüzü göremeyen taraftarlar kulüp binasını bastı

7 yıldır kupa yüzü göremeyen taraftarlar kulüp binasını bastı
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7 yıldır kupa yüzü göremeyen taraftarlar kulüp binasını bastı
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Brezilya'nın köklü futbol kulüplerinden Corinthians'ın taraftarları, 7 yıldır kupa kazanamamanın verdiği öfkeyle kulüp binasını bastı. Yönetimin hamlelerini beğenmeyen taraftarlar, kulüp idaresinin de yer aldığı Parque Sao Jorge'yi işgal etti. Taraftarlar, yönetimden oy hakkı, tüzük değişikliği ve kulübü borca sokan yöneticilere ceza verilmesini talep etti.

7 yıldır kupa yüzü göremeyen Corinthians taraftarları, 8. senedeki başarısızlığın ardından dün kulüp binasını bastı.

ORTALIK FENA KARIŞTI

Yönetimin hamlelerini beğenmeyen Brezilya'nın köklü kulüplerinden Corinthians'ın taraftar grupları, Parque Sao Jorge'yi bastı. Brezilya'nın köklü kulüplerinden Corinthians'ın taraftar grupları yönetime tepki olarak kulüp idaresinin de yer aldığı Parque Sao Jorge'yi bastı.

Parque Sao Jorge, Corinthians'ın ana örgütlü taraftarları tarafından işgal edildi. Eylem , Sao Paulo takımının ana taraftar grubu olan Gavioes da Fiel, kulübün mevcut siyasi bağlamı nedeniyle olayı bir "direniş eylemi" olarak gerçekleştiğini açıkladı.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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