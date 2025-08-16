'7. Türkiye Voleybol Şampiyonası' sona erdi

Eskişehir'de düzenlenen '7. Türkiye Voleybol Şampiyonası'nın şampiyonu Muş ve İstanbul takımları oldu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın iş birliğinde Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü 7. Türkiye Voleybol Şampiyonası düzenlendi. Şampiyonaya, Türkiye'nin dört bir yanından katılım gösteren gençler 3 gün boyunca döktü. Şampiyona, nefes kesen final maçlarının ardından düzenlenen görkemli bir törenle sona erdi.

Erkeklerde Muş, kızlarda ise İstanbul takımları kupa kaldırdı

Şehit Anıl Gül Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen kapanış ve ödül töreni, sporun birleştirici gücünü bir kez daha gözler önüne serdi. Turnuva boyunca takımlar, sadece şampiyonluk için değil, aynı zamanda dostluk, takım ruhu ve fair-play için mücadele etti. Çekişmeli geçen final maçlarının ardından dereceye giren takımlar belli oldu. Erkekler kategorisinde rakiplerini geride bırakan Muş il takımı şampiyonluğa ulaşırken, Adana 2'nciliği, İstanbul ise 3'üncülüğü elde etti. Kızlar kategorisinde büyük bir başarıya imza atan İstanbul takımı altın madalyanın sahibi oldu. Antalya takımı gümüş madalya ile turnuvayı tamamlarken, Malatya takımı ise kürsünün 3'üncü basamağında yer aldı.

"Bu başarı geleceğe ilham olacak"

Ödül törenine katılan Çocuk Hizmetleri Genel Müdürü Ayşegül Yıldırım Kara, maçları büyük bir heyecanla takip ettiğini belirterek, "Bugün burada sadece bir voleybol şampiyonasını değil, hep birlikte azmi, dostluğu, takım ruhunu ve geleceğe olan inancımızı da kutladık. Bugün burada yazdığınız başarının, ülkemizin geleceğini omuzlayan siz gençlere ilham olmasını temenni ediyoruz," diyerek tüm çocukları tebrik etti ve bu tür spor organizasyonlarının artarak devam edeceğinin müjdesini verdi.

Dereceye giren takımlara hediyeleri takdim edildi

Ev sahibi olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Orhan Bayrak ile Çocuk Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Fatih Pehlivan, tüm katılımcılara teşekkür etti. Konuşmaların ardından dereceye giren takımlara kupa, madalya ve hediyeleri, Çocuk Hizmetleri Genel Müdürü Ayşegül Yıldırım Kara, Genel Müdür Yardımcısı Fatih Pehlivan, İl Müdürü Orhan Bayrak ve Gençlik Spor Şube Müdürü Kamil Murat tarafından takdim edildi.

Tören, sporcuların coşkusu ve hatıra fotoğraflarının çekilmesiyle sona erdi. - ESKİŞEHİR