7 Süper Lig Kulübü PFDK'ya Sevk Edildi

7 Süper Lig Kulübü PFDK'ya Sevk Edildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TFF Hukuk Müşavirliği, Süper Lig'in 3. haftasında yaşanan olaylar nedeniyle 7 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk etti. Kulüpler arasında Göztepe, Fenerbahçe ve Galatasaray gibi önemli takımlar yer alıyor.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, 7 Süper Lig kulübünü Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti.

TFF Hukuk Müşavirliği, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilen takımları açıkladı. Buna göre, Süper Lig'in 3. haftasında oynanan karşılaşmalar sonrası disiplin raporları şöyle:

Göztepe, Fenerbahçe, Kocaelispor, Kayserispor ve Galatasaray : 'çirkin ve kötü tezahüratı'

Gaziantep FK, Fenerbahçe: 'talimatlara aykırı hareketi'

Kocaelispor, Galatasaray, Eyüpspor: 'saha olayları'

Kocaelispor Kulübü İdarecisi Metin Özkan, 'sportmenliğe aykırı hareketi' nedeniyle PFDK'ya sevk edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Rusya'yı karıştıran skandal! 35 asker tazminat için birbirlerini vurdu

Ordudaki 35 asker birbirini vurdu, aralarında albay ve yarbay da var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Adnan Oktar'ın kediciği, soyadını değiştirip özel okulda öğretmen oldu

Kediciğin yeni işini ve imajını görenler gözlerine inanamıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.