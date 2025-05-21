7 Süper Lig Kulübü Disipline Sevk Edildi
Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'de yaşanan disiplin ihlalleri nedeniyle 7 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk etti. Reeder Samsunspor, Sipay Bodrum FK, Trabzonspor, Galatasaray, Eyüpspor, Corendon Alanyaspor ve Beşiktaş disipline gönderilirken, bazı teknik yöneticiler de kural ihlalleri nedeniyle PFDK'ye sevk edildi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Trendyol Süper Lig'den 7 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.
TFF'den yapılan açıklamada, Süper Lig'in 36. haftasında oynanan maçlarda yaşanan disiplin ihlalleri sebebiyle Reeder Samsunspor, Sipay Bodrum FK, Trabzonspor, Galatasaray, ikas Eyüpspor, Corendon Alanyaspor ve Beşiktaş'ın disipline gönderildiği belirtildi.
Net Global Sivassporlu futbolcu Murat Paluli'nin kural dışı hareketi nedeniyle PFDK'ye sevk edildiği aktarıldı.
Kasımpaşa Teknik Sorumlusu Serhat Sütlü ve RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan'ın hakaretleri nedeniyle PFDK'ye sevk edildiği ifade edildi.
Galatasaray Kulübü görevlisi Ersan Zeren'in de sportmenliğe aykırı hareketi sebebiyle disipline gönderildiği kaydedildi.