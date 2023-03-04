7 gollü maçta Diagne alev aldı! Fatih Karagümrük, namağlup serisini Sivas karşısında devam ettirdi

Süper Lig'in 24. haftasında Fatih Karagümrük, sahasında Sivasspor'u 4-3 mağlup etti. Mbaye Digane'nin 3 gol ve 1 asistle yıldızlaştığı mücadelenin sonunda İstanbul ekibi, yenilmezlik serisini 8 maça çıkardı.

Fatih Karagümrük ile Sivasspor, Süper Lig'in 24. haftasında Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya geldi. 7 gollü mücadelede kazanan taraf ev sahibi ekip oldu.

DIAGNE ŞOV YAPTI

Karşılaşmada Fatih Karagümrük'e galibiyeti getiren golleri 45+4., 53. ve 80. dakikada Diagne ile 69. dakikada Magomed Ozdoev kaydetti. Sivasspor'un golleri ise 27. dakikada Jordy Caicedo, 90 ve 90+6. dakikalarda Leke James'ten geldi.

GOL SAYISINI 16'YA ÇIKARDI

Mücadelede hem hat-trick yapan hem de 1 asist yapan Mbaye Diagne, bu sezon resmi maçlardaki gol sayısını 16'ya çıkardı.