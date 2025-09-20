7 gollü maç! Esenler Erokspor, 90+4'te 3-1'den geri döndü

Trendyol 1. Lig'in 6. hafta maçında Manisa FK ile Esenler Erokspor karşı karşıya geldi. Manisa 19 Mayıs Stadyumu'ndaki mücadeleyi Esenler Erokspor, 4-3 kazandı.

MANİSA FK, FARKI İKİYE ÇIKARDI

Ev sahibi Manisa FK, 16. dakikada Burak Süleyman'ın golüyle 1-0 öne geçti. Bu golün hemen iki dakika sonrasında Yusuf Talum, skoru 2-0 yaptı. Maçın 33. dakikasında Esenler Erokspor, Guelor Kanga'nın penaltı golüyle farkı bire indirdi İkinci yarıya da hızlı başlayan Manisa FK, 55. dakikada Yassine Benrahou'nun penaltı golüyle farkı yeniden ikiye çıkardı.

ESENLER EROKSPOR 3-1'DEN GERİ DÖNDÜ

Esenler Erokspor'da Kayode, 61. dakikada attığı golle geri dönüşün ateşini yaktı ve skor 3-2 oldu. Baskıyı artıran konuk ekip, 75. dakikada Kayode ile bir gol daha buldu ve 3-3 oldu. Maçta son sözü Esenler Erokspor söyledi. Maçın 90+4. dakikasında Hamza Catakovic, attığı golle takımını 4-3 öne geçirdi.

PUAN DURUMU

Bu sonuçla birlikte Esenler Erokspor, puanını 10'a yükseltti. Manisa FK ise 1 maç eksikle 5 puanda kaldı. Ligin gelecek haftasında Manisa FK, Bandırmaspor deplasmanına gidecek. Esenler Erokspor, sahasında İstanbulspor'u ağırlayacak.