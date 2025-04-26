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7 Eylül Turgutlu, 3. Lig'de Küme Düştü

7 Eylül Turgutlu, 3. Lig'de Küme Düştü
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3. Lig 4. Grup'ta son maçında İzmir Çoruhlu'ya 3-0 mağlup olan 7 Eylül Turgutlu, ligde kalma mücadelesini kaybetti ve küme düşmesi kesinleşti.

Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU, -3'ÜNCÜ Lig 4'üncü Grup'ta küme düşmesi kesinleşen 7 Eylül Turgutlu 1984 normal sezonun son maçında evinde İzmir Çoruhlu'ya 3-0 mağlup oldu. Ligde kalmayı başaran İzmir Çoruhlu, 7'nci dakikada Tuna'nın golüyle 1-0 öne geçti. İlk devreyi bu skorla galip tamamlayan İzmir ekibi, 63'üncü dakikada Recep'in golüyle farkı ikiye çıkardı: 0-2. Maçta son sözü 89'uncu dakikada Tuna söyledi: 0-3. Kalan dakikalarda başka gol olmadı, Turgutlu ligi 19 puanla sonuncu bitirdi. İzmir Çoruhlu ise 28 puanla 11'inci sırada sezonu tamamladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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