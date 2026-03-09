Haberler

7-0 kazanıp "Espana" bestesiyle coştular

7-0 kazanıp 'Espana' bestesiyle coştular Haber Videosunu İzle
7-0 kazanıp 'Espana' bestesiyle coştular
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehirspor taraftarları, Bornova 1877'yi 7-0 yendikleri maçta İspanya'da gündem olan "España" bestesini söyleyerek tribünlerde dikkat çeken bir atmosfer oluşturdu.

  • Eskişehirspor, Bornova 1877 karşısında 7-0'lık galibiyet elde etti.
  • Eskişehirspor taraftarları, İspanya'da viral olan 'España' bestesini tribünlerde söyledi.

Eskişehirspor taraftarları, Bornova 1877 karşısında alınan 7-0'lık farklı galibiyetin yanı sıra tribünlerdeki performanslarıyla da gündeme geldi. Kırmızı-siyahlı taraftarlar, son dönemde İspanya'da viral olan "España" bestesini söyleyerek takımlarına destek verdi.

İSPANYA'DA GÜNDEM OLAN BESTEYİ SÖYLEDİLER

Karşılaşma boyunca takımlarını coşkuyla destekleyen Eskişehirspor taraftarları, tribünlerde söyledikleri "España" bestesiyle dikkat çekti. Özellikle sosyal medyada sıkça paylaşılan ve İspanya'da da gündem olan bu beste, statta büyük bir coşku oluşturdu.

TRİBÜNLERDEN TAM DESTEK

Maç boyunca susmayan Eskişehirspor taraftarları, takımlarının farklı üstünlüğüyle birlikte tribünlerde adeta şov yaptı. Taraftarların hep bir ağızdan söylediği tezahüratlar statta renkli görüntüler ortaya çıkardı.

7 GOLLÜ GALİBİYETLE TAÇLANDI

Sahada üstün bir performans sergileyen Eskişehirspor, Bornova 1877 karşısında 7-0'lık net bir galibiyet elde etti. Hem farklı skor hem de tribünlerdeki coşkulu atmosfer, karşılaşmanın ardından sosyal medyada geniş yankı buldu.

Alper Kızıltepe
Haberler.com
İran cephesinden yeni Türkiye çıkışı! Dikkat çektikleri bir tehlike var

İran cephesinden yeni Türkiye çıkışı! Dikkat çektikleri bir tehlike var
Trump'ı yalanlayan görüntü! İşte ABD'nin 168 kız öğrenciyi vurma anı

Trump şimdi yandı! Dünyayı sarsan saldırının görüntüsü ortaya çıktı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin son noktayı koydu

Ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin son noktayı koydu
İBB yolsuzluk davasında ilk duruşma! Gerginlik çıktı, mahkeme heyeti salonu terk etti

İmamoğlu'na 2 bin yıl istenen dava gergin başladı! Salon boşaltıldı
Putin'den Mücteba Hameney'e ilk mesaj! Babasıyla ilgili sözleri dikkat çekti

Putin'den Mücteba Hameney'e ilk mesaj! Dikkat çeken ifadeler var
İran Kadın Milli Futbol Takımı'na İran'da saldırı

Asıl düşmanlarını unutup kendi kadınlarına saldırdılar
Ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin son noktayı koydu

Ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin son noktayı koydu
İmamoğlu'nun talebine mahkeme başkanından ret: Burası yeri değil

İmamoğlu'nun talebine mahkeme başkanından ret: Burası yeri değil
Yeni lideri kutlarken füzelerin hedefi oldular

Yeni lideri kutlarken kanlı saldırı