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68 Aksaray Belediyespor: 0-1

68 Aksaray Belediyespor: 0-1

Spor Haberleri

STAT: İlçeHAKEMLER: Yalçın Taşkınfurat, Süleyman Yavaşoğlu, Sinan ErtingüERBAASPOR: Ebubekir, Mehmet, Bayduhan (Dk.63 Yusuf Yağcı), Tolga(Dk.62 Furkan), Emirhan, Yavuz (Dk.77 Alperen), Emre Karadağ (Dk.84 Efe), Safa, Serkan, Ertuğrul, İsmail68 AKSARAY BELEDİYESPOR: Doğukan, Utku, Erdi, İlker (Dk.

STAT: İlçe

HAKEMLER:   Yalçın Taşkınfurat, Süleyman Yavaşoğlu, Sinan Ertingü

ERBAASPOR: Ebubekir, Mehmet, Bayduhan (Dk.63 Yusuf Yağcı), Tolga(Dk.62 Furkan), Emirhan, Yavuz (Dk.77 Alperen), Emre Karadağ (Dk.84 Efe), Safa, Serkan, Ertuğrul, İsmail

68 AKSARAY BELEDİYESPOR:   Doğukan, Utku, Erdi, İlker (Dk.84 Sedat), Mustafa (Dk.59 Alpay), Hasan, Ali, Sefa, Tahsin, Aykut, Nurullah (Dk.72 Necmi)

GOL:  Dk. 82 Ali (68 Aksaray Belediyespor)

SARI KARTLAR: Bayduhan, Ertuğrul (Erbaaspor) – Tahsin, Doğukan, Necmi (68 Aksaray Belediyespor)

KIRMIZI KARTLAR:  Dk.33 Mehmet, Dk. 88 Alperen  (Erbaaspor)

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta mücadele eden ve şampiyonluk mücadelesi veren 68 Aksaray Belediyespor, Erbaaspor deplasmanından 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.

33'üncü dakikada Mehmet'in kendi yarı sahasında Hasan'a yaptığı sert hareket sonrası karşılaşmanın hakemi kırmızı kart gösterdi. Erbaaspor sahada 10 kişi kaldı.

82'nci dakikada gelişen 68 Aksaray Belediyespor atağında Aykut'un ceza sahası içine gönderdiği topla buluşan Ali'nin sert şutu filelerle buluştu: 0-1

88'inci dakikada karşılaşmanın hakemine orta sahadaki bir pozisyonda itiraz eden Alperen'e karşılaşmanın hakemi kırmızı kart gösterdi. Erbaaspor sahada 9 kişi kaldı.

Karşılaşma 68 Aksaray Belediyespor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.


- Erbaatokat
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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İbrahim Uğur - Spor

Emirhan Yavuz Hisarcık Doğukan Aksaray Spor Haberler

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