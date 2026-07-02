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Tarihi Kırkpınar'da kayıtlar tamamlandı: 817 pehlivan er meydanına çıkacak

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Edirne'de düzenlenecek 665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri öncesinde pehlivan kayıtları tamamlandı. Bu yıl 817 pehlivan kayıt yaptırırken, başpehlivanlık boyunda 40 isim altın kemer için mücadele edecek.

Edirne'de düzenlenecek 665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri öncesinde pehlivan kayıtları tamamlandı. Bu yıl 817 pehlivan kayıt yaptırırken, başpehlivanlık boyunda ise 40 isim altın kemer için kol bağlayacak.

Sarayiçi Er Meydanı'nda gerçekleştirilecek tarihi organizasyon öncesinde kayıt işlemlerinin son gününde yoğunluk yaşandı. Türkiye'nin dört bir yanından gelen pehlivanlar kayıtlarını tamamlayarak asırlardır süren geleneğin en önemli organizasyonunda mücadele etmeye hak kazandı.

Kayıtların tamamlanmasının ardından gözler kura çekimine çevrilirken, güreşlerin başlamasıyla birlikte farklı boylarda yüzlerce pehlivan er meydanında mücadele edecek. Başpehlivanlık boyunda ise 40 pehlivan, altın kemeri kazanabilmek için kıyasıya mücadele verecek.

Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Edirne İl Temsilcisi Aziz Özcan, kayıt sürecinin tamamlandığını belirterek, "665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin kayıt etabını tamamlamış bulunuyoruz. Toplam 817 pehlivanımız kayıt yaptırdı. Başpehlivanlık boyunda ise 40 pehlivanımız er meydanında kol bağlayacak. Kırkpınar'da mücadele edecek tüm pehlivanlarımıza başarılar diliyor, sağlıklı, kazasız belasız bir organizasyon geçirmeyi temenni ediyorum" dedi. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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