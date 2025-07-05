664'üncü Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde Son 16 Belirlendi

664'üncü Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde Son 16 Belirlendi
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Edirne'de gerçekleştirilen 664'üncü Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde, ikinci tur karşılaşmaları sonucunda son 16'ya kalan pehlivanlar belirlendi. Favori pehlivanlar Ali Gürbüz, Orhan Okulu, İsmail Balaban ve Yusufcan Zeybek rakiplerini geçerek tur atladı.

EDİRNE'de gerçekleştirilen 664'üncü Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde, 32 pehlivanın kol bağladığı ikinci tur karşılaşmaları sonucunda son 16'ya kalan pehlivanlar belli oldu. Güreşlerde Ali Gürbüz, Orhan Okulu, İsmail Balaban ve Yusufcan Zeybek gibi isimler rakiplerini geçerek son 16'ya kaldı.

Edirne'de, Sarayiçi'nde gerçekleştirilen 664'üncü Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin ikinci gününde, 32 başpehlivan ikinci tur müsabakaları için çayıra çıktı. Başpehlivanlardan favori gösterilen isimler rakiplerini yenerek son 16'ya kaldı.

32 pehlivanın güreş tuttuğu ikinci turda eşleşmeler şu şekilde oluştu:

"Yusufcan Zeybek – Mustafa Batu, Enes Doğan – Yalçın Üncül, Ali Gürbüz – Özkan Yılmaz, Orhan Okulu – Seçkin Duman, İsmail Balaban – Furkan Durmuş Altın, Serkan Taş – Osman Aynur, Ali İhsan Batmaz – Kürşat Şevki Korkmaz, Serdar Yıldırım – Yunus Emre Yaman, Serhat Gökmen – Ünal Karaman, Kemal Şahin – Serhat Balcı, Feyzullah Aktürk – Ertuğrul Dağdeviren, Faruk Akkoyun – Yıldıray Pala, Osman Kan – Mustafa Taş, Cengizhan Şimşek – Mustafa Doğan Özkaya, İsmail Koç – Mehmet Yeşil Yeşil, Yıldıray Akın – Nedim Gürel."

FAVORİ İSİMLER İKİNCİ TURDA GALİP

İkinci tur güreşlerinde, Kırkpınar'ın favori isimleri Ali Gürbüz, Orhan Okulu, İsmail Balaban ve Yusufcan Zeybek gibi isimler rakiplerine şans tanımayarak galip geldi. 648 ve 649'uncu Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri birincisi Mehmet Yeşil Yeşil ise rakibi İsmail Koç'a yenilerek 664'üncü Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne erken veda etti.

Müsabakalar sonucunda rakiplerini yenen 16 başpehlivan tur atladı. Tur atlayan başpehlivanlar şu isimlerden oluştu:

"İsmail Balaban, Yusufcan Zeybek, Orhan Okulu, İsmail Koç, Ünal Karaman, Ali İhsan Batmaz, Ali Gürbüz, Serdar Yıldırım, Enes Doğan, Cengizhan Şimşek, Nedim Gürel, Erkan Taş, Mustafa Taş, Serhat Balcı, Yıldıray Pala, Feyzullah Aktürk."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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