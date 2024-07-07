Üye Girişi
Haberler

663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde Teşvik-2 Boyda Pehlivanların Son 16 Turu Başladı

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne'de gerçekleştirilen 663'üncü Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin son günü, teşvik-2 boyda pehlivanların son 16 turu karşılaşmalarıyla başladı. Bugün 14 boyda gerçekleştirilecek karşılaşmalar sonucunda, dereceye girenler belirlenecek.

Edirne'de gerçekleştirilen 663'üncü Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin son günü, teşvik-2 boyda pehlivanların son 16 turu karşılaşmalarıyla başladı.

Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu tarafından bu yıl CV Enerji Güreş Ligi'nde sıralamaya giren pehlivanların 14 boyda katılmaya hak kazandığı Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde son gün, teşvik-2 boyda pehlivanların son 16 turu karşılaşmalarıyla başladı. Bugün 14 boyda gerçekleştirilecek karşılaşmalar sonucunda, dereceye girenler belirlenecek.

Büyük organizasyonda geride kalan karşılaşmalar sonucunda, baş kategorisinde son 8'e kalarak çeyrek final karşılaşmasına çıkacak. Kırkpınar'da çeyrek final karşılaşmalarına çıkacak pehlivanların isimleri şu şekilde:

Serhat Gökmen, Mustafa Arslan, Yusuf Can Zeybek, Hüseyin Gümüşalan, Enes Doğan, Ali Gürbüz, Hamza Özkaradeniz, Mustafa Taş.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Edirne Spor Güncel Haberler

Eski Hatay Gençlik ve Spor İl Müdürü'nden skandal Barış Alper Yılmaz paylaşımı

Eski Hatay Gençlik ve Spor İl Müdürü'nden skandal Barış Alper Yılmaz paylaşımı

 Van konserinde protesto! Seyirciler 'Ne mutlu Türküm diyene' diyen Bengü'ye pet şişe fırlattı

Van konserinde protesto! Seyirciler "Ne mutlu Türküm diyene" diyen Bengü'ye pet şişe fırlattı

 Cumhurbaşkanı Erdoğan maç sonu soyunma odasına indi: Siz bizim şampiyonumuzsunuz

Cumhurbaşkanı Erdoğan maç sonu soyunma odasına indi: Siz bizim şampiyonumuzsunuz

 Olaylı Van konserinde Cem Adrian'ın yüzüne şişe fırlattılar! Tepkisi takdire şayan

Olaylı Van konserinde Cem Adrian'ın yüzüne şişe fırlattılar! Tepkisi takdire şayan
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title