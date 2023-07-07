662. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde Ağa Karşılama Töreni Yapıldı

EDİRNE'de bu yıl 662'nci kez düzenlenen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde, geleneksel 'ağa karşılama' töreni yapıldı. Kırkpınar'ın 3 altın kemerli ağası Seyfettin Selim'i karşılayan Belediye Başkanı Recep Gürkan, Türk'ün ata sporu Kırkpınar'ı 662'nci kez yapmaktan heyecan duyduklarını söyledi.

EDİRNE'de bu yıl 662'nci kez düzenlenen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde, geleneksel 'ağa karşılama' töreni yapıldı. Kırkpınar'ın 3 altın kemerli ağası Seyfettin Selim'i karşılayan Belediye Başkanı Recep Gürkan, Türk'ün ata sporu Kırkpınar'ı 662'nci kez yapmaktan heyecan duyduklarını söyledi.

Sarayiçi Er Meydanı'nda sabah minik boyda pehlivanların çayıra çıkmasıyla başlayan 662'nci Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde, gelenek haline gelen 'ağa karşılama' yapıldı. UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki tarihi Selimiye Camisi'nin rekreasyonu biten meydanının önünde kurulan stantta, 662'nci Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim'i, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan ve Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş karşıladı. Kırkpınar'ın efsane sesi 41 yıllık baş cazgır Şükrü Kayabaş'ın anons ettiği Başkan Gürkan, Federasyon Başkanı Türkiş ile birlikte, 3 altın kemerli Kırkpınar Ağası Selim'i kurulan stantta selamladı. Gürkan, Selim'e altın kemeri takarak çiçek verdi.

Heyet daha sonra kent merkezindeki Atatürk Anıtı'na geçti. Burada korteje Edirne Vali Vekili Sıdkı Zehin ile Vali Yardımcısı Zafer Karamehmetoğlu da katıldı. Saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı'nın okunduğu törende heyet, anıta çelenk sundu. Söz ve müziği Beyazıt Sansı'ya ait Kırkpınar Marşı'nın okunduğu törenin ardından kortej, Pehlivanlar Mezarlığı'nı ziyaret etti. Vali Vekili Zehin, Belediye Başkanı Gürkan, Federasyon Başkanı Türkiş ve Kırkpınar Ağası Selim, burada Kırkpınar efsanesi Adalı Halil ve Kara Emin pehlivanların mezarına karanfil bıraktı. Tören, yapılan duaların ardından sona erdi.