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662. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Başpehlivanlık Karşılaşmaları Sonuçlandı

662. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Başpehlivanlık Karşılaşmaları Sonuçlandı

Spor Haberleri

Edirne'de düzenlenen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin 2. gününde çeyrek finale yükselen 8 başpehlivan belli oldu. Favori güreşçilerden Ali Gürbüz, rakibi Özkan Yılmaz'a yenilerek erken elendi. Altın kemerli 4 başpehlivan çeyrek finale yükseldi.

Edirne'de bu yıl 662'ncisi düzenlenen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri 2'nci günü Başpehlivanlık karşılaşmaları sona erdi. Sarayiçi Er Meydanındaki güreşlerde çeyrek finale yükselen 8 Başpehlivan belli olurken, güreşlerin favorilerinden 4 altın kemer sahibi Ali Gürbüz, rakibi Özkan Yılmaz'a yenilerek çayıra erken veda etti.<662 Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Başpehlivanlık 3'üncü tur müsabakaları tamamlandı. 53 Başpehlivanın öğlen saatlerinde çayıra çıkmasıyla başlayan mücadelede altın kemer sahibi Ali Gürbüz, rakibi Özkan Yılmaz'a puanlamada yenilerek er meydanına veda etti. Sarayiçi Er Meydanındaki Başpehlivanların 3'üncü tur müsabakalarında altın kemer sahibi Ali Gürbüz ile birlikte, 2'nci turda Recep Kara ve Osman Aynur'da rakiplerine yenilerek elendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Can Zeray - Spor

Özkan Yılmaz Ali Gürbüz Edirne Spor Haberler

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