661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri 2. gününde devam ediyor 661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri 2. gün güreşleriyle devam ediyor. 661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri 2. gün güreşleriyle devam ediyor. Günün ilk güreşleri Minik-1 boy dördüncü tur müsabakalarıyla başladı. Minik boyda mücadele eden 32 pehlivan anonsla Er Meydanı'na geldi. Yağlanan minik pehlivanlar cazgırın salavatıyla peşreve çıktı. Ardından eşleriyle güreşe tutuştu. Organizasyonun öğle seansında 54 başpehlivan da çayıra çıkacak. Başpehlivanlar çekilecek kura sonrası mücadeleye başlayacak. Güreşlerde başpehlivanlık final mücadelesi yarın yapılacak. AA / Salih Baran - Spor Spor Haberler

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