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62'lik atlet yarı maratona damga vurdu

İhlas Haber Ajansı - Spor
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62'lik atlet yarı maratona damga vurdu

Bilecikli 62 yaşındaki atlet Rıza Yıldırım, bu yıl 15'incisi düzenlenen Uluslararası Osmangazi Tarihi Kent Koşusu Yarı Maratonuna damga vurdu.

OSMANGAZİ, BURSA (İHA) - Bilecikli 62 yaşındaki atlet Rıza Yıldırım, bu yıl 15'incisi düzenlenen Uluslararası Osmangazi Tarihi Kent Koşusu Yarı Maratonuna damga vurdu. Yıldırım yarı maratonu, yaş kategorisinde ikincilik elde ederek tamamladı.

Bursa'da 'Osman Gazi'yi Anma ve Bursa'nın Fethi Şenlikleri'nde bu yıl 15'incisi düzenlenen Uluslararası Osmangazi Tarihi Kent Koşusu Yarı Maratonu, büyük bir coşkuyla gerçekleşti. Büyük heyecanın yaşandığı yarışta, Kenyalı atletler öne çıktı. Bursa'nın tarihi dokusunun tanıtılmasına yönelik geleneksel olarak düzenlenen ve pandemi nedeniyle iki yıldır yapılamayan Uluslararası Osmangazi Tarihi Kent Koşusu, bu yıl geniş bir katılımla gerçekleşti. Tophane Meydanı'ndaki Saltanat Kapı önünden sabah saat 10.00'da Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'ın startıyla başlayan yarışta sporcular; Tophane, Muradiye, Çekirge, Kükürtlü, Merinos, Altıparmak, 15 Temmuz Meydanı, Haşim İşcan, Gökdere, Irgandı Köprüsü, Kayhan, Kapalı Çarşı ile Kavaklı Caddesi'ni takip ederek Pınarbaşı Meydanı'nda sona eren 15 kilometrelik parkuru tamamlayabilmek için büyük bir mücadele ortaya koydu.

Osmangazi Tarihi Kent Koşusu Yarı Maratonu'na katılan Bilecik Belediyesi sporcusu 62 yaşındaki Rıza Yıldırım, yaş kategorisini 2'nci olarak tamamladı. İkincilik kupası ve madalyası alan Yıldırım, "Bilecik'e bir kupa daha kazandırmanın mutluluğunu yaşıyorum" dedi. - BİLECİK

İhlas Haber Ajansı / Spor

Rıza Yıldırım , Osmangazi, Yıldırım, Bursa, Spor, Haberler

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