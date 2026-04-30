61'inci Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda beşinci gün tamamlandı

61'İNCİ Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 180.7 kilometrelik Patara-Kemer etabını Team Pıcnıc Postnl Takımı'ndan Casper Van Uden, 4 saat 6 dakika 9 saniye ile kazandı.

61'inci Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 5'inci gününde Patara-Kemer etabı koşuldu. Damalı bayrağın sallanması sırasında; Antalya Valisi Hulusi Şahin, Antalya İl Jandarma Komutanı Ahmet Kavukcu, Antalya İl Emniyet Müdürü Sabit Akın Zaimoğlu, Kaş Belediye Başkanı Erol Demirhan, Kaş Kaymakamı Tevfik Kumbasar, Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan, Kaş İlçe Emniyet Müdürü Suat Kutbay, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu ve TBF Yönetim Kurulu Üyeleri protokolde yer aldı.

11.47'de verilen gerçek startla birlikte anında kaçışlar başladı. Astana takımından Lev Gonov ile Alpecin takımından Tim Marsman'ın 5'inci kilometredeki kaçışları fazla uzun sürmedi. Daha sonra Total Energies takımından Geoffrey Bouchard ile Muğla Büyükşehir Belediyespor'dan Rudolf Remkhi bir kaçış denemesinde bulunurken, 16'ncı kilometre böyle geçildi. 35'inci kilometrede Solution Tech takımından Matteo Regnanti, Modern Advanture takımından Lucas Towers, Tarteletto Takımı'ndan Lennert Teugels üçlü bir kaçış grubu oluşturdu. Daha sonra Spor Toto takımından Feritcan Şamlı ve Mustafa Tekin bu üçlüye yetişebilmek için pelotondan atak yapıp kaçtı. İlerleyen kilometrelerde Feritcan Şamlı yakalandı.

MUSTAFA TARAKÇI BEYAZ FORMAYLA DEVAM EDECEK

Etabın 123.3'üncü kilometresinde Türkiye Güzellikleri prim kapısı geçildi. Total Energies takımından Fabien Doubey çizgiyi birinci geçerken, Caja Rural takımından Javier Ibanez ikinci, Euskaltel-Euskadı takımından İker Mintegi üçüncü oldu. Bu sonuçlar Beyaz Mayoyu taşıyan Konya Büyükşehir Belediyesi sporcusu Mustafa Tarakçı'yı etkilemedi. Tarakçı, yarınki Antalya-Feslikan tırmanışında Beyaz formayı taşıyacak.

VAN UDEN'DEN HASRETE SON

Etap, tırmanışlarla seyrelen pelotonun sprinti ile sona erdi. Picnic-PostNL takımından Hollandalı Casper van Uden, Mayıs 2025'teki İtalya Turu'nun ardından ilk kez bir etap zaferine erişti. Bu aynı zamanda Picnic-PostNL'in bu sezondaki ilk galibiyeti oldu. Etabı MBH Bank CSB Telecom Fort takımından Polonyalı Marcin Budzinski ikinci, Bardiani CSF 7 Saber takımından Özbek Nikita Tsvetkov ise üçüncü oldu.

MAYOLAR SAHİPLERİNİ BULDU

Beyaz Mayo'nun sahibi Mustafa Tarakçı, Turkuaz ve Kırmızı Mayo'nun sahibi Ivan Ramiro Sosa, Yeşil Mayo'nun sahibi ise Tom Crabbe oldu. sporculara mayoları protokol üyeleri tarafından verildi.

GÖZLER YARINKİ FESLİKAN ETABINDA

61'inci Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun gerek genel klasman gerekse takım birincisini muhtemelen tayin edecek ikinci tırmanış etabı yarın koşulacak. Antalya-Feslikan etabı 127.9 kilometre olarak belirlendi. Etabın başlama saati 12.15. Turkuaz Mayoyu Khern Pharma takımından Ivan Ramiro Sosa taşıyacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı