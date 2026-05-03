61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun son etabı Ankara'da başladı

61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda (TUR 2026) Ankara etabının startı verildi.

Bu yıl 61'incisi düzenlenen, Uluslararası Bisiklet Birliğinin (UCI) Avrupa Turları takviminde yer alan ve Türkiye'nin "ProSeries" kategorisindeki tek bisiklet yarışı olan Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 8. ve son etabı başkentte başladı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünden başlayan Ankara etabının startına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Ankara Vali Yardımcısı Murat Soylu, Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Çelik ve Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu katıldı.

Anıtkabir ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi çevresindeki hat üzerinde oluşturulan parkurda 147 bisikletçi, 108,4 kilometre pedal çevirecek.

Son etapta turkuaz (genel klasman) ve kırmızı (dağların kralı) mayoyu Caja Rural-Seguros RGA takımından Avustralyalı Sebastian Berwick giydi.

Yeşil mayoyu (sprint) XDS Astana takımından İtalyan Davide Ballerini, beyaz mayoyu (Türkiye güzellikleri) ise Konya Büyükşehir Belediyespor'dan milli bisikletçi Mustafa Tarakçı taşıdı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun Ankara etabının başlamasının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, turun, birçok ülkeden katılımcının yer aldığı önemli bir organizasyon olduğunu belirtti.

TRT Spor ve Eurosport kanallarından canlı yayınlanan yarışların yüz milyonlarca insana ulaştığını vurgulayan Yılmaz, "Bir taraftan sporu sevdiren, yaygınlaştıran diğer taraftan da ülkeleri, ülkelerin güzelliklerini, değerlerini tanıtan çok güzel bir organizasyon. Türkiye'mizin tanınması, dünyada daha fazla kitlelere ulaşması açısından çok değerli bir organizasyon. Ankara ve Türkiye turizmi açısından da çok kıymetli. Bu vesileyle dünyaya da Ankara'yı ve Ankara'nın bu değerlerini tanıtmış olacağız. Önemli bir yarış. Kazasız, belasız, centilmenlik içinde bir yarış olsun." diye konuştu.

Yılmaz, turun düzenlenmesinde emeği geçen Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Bisiklet Federasyonu ile diğer kurumlara teşekkür etti.

Final etabı 27 yıl sonra başkentte

Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, 1999'dan sonra ilk kez Ankara'da tamamlanacak.

Ege'den başlayıp Akdeniz'de devam eden organizasyonda başkentte 27 yıl sonra yeniden finiş heyecanı yaşanacak.

Ahmet Örken'e plaket verildi

TUR'a 13. kez katılan milli bisikletçi Ahmet Örken'e start öncesinde plaket takdim edildi.

Milli sporcuya plaketi Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu ile Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkan Vekili Fikret Hayali verdi.