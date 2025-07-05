60 milyon euroluk transfer! Jamie Bynoe-Gittens yuvaya geri döndü

60 milyon euroluk transfer! Jamie Bynoe-Gittens yuvaya geri döndü
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Chelsea, Borussia Dortmund'da forma giyen eski oyuncusu Jamie Bynoe-Gittens'i 60 milyon euro karşılığında kadrosuna kattığını açıkladı.

Gelecek sezon iddialı bir kadro kurmak isteyen Premier Lig devi Chelsea, sansasyonel bir transfere imza attı.

GITTENS'A 60 MİLYON EURO

Chelsea, Alman devi Borussia Dortmund'da forma giyen eski yıldızı Jamie Bynoe-Gittens'i kadrosuna kattığını açıkladı. İngiliz devi, bu transfer için Alman kulübüne 54 milyon euro bonservis ve 6 milyon euro bonus ödeyecek.

60 milyon euroluk transfer! Jamie Bynoe-Gittens yuvaya geri döndü

13 YIL SONRA GERİ DÖNDÜ

Chelsea altyapısında forma giyen ve 2012 yılında Londra ekibinden ayrılan Bynoe-Gittens, bu transferle birlikte 13 yıl aranın ardından tekrardan yuvasına döndü.

SEZON PERFORMANSI

Geride kalan sezonda Borussia Dortmund formasıyla 49 maça çıkan 20 yaşındaki İngiliz sol kanat oyuncusu 12 gol, 5 asistlik performans sergiledi.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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