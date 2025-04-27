60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun İlk Etabını Simon Dehairs Kazandı

60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun ilk etabını Alpecin Deceunnick takımından Simon Dehairs 2 saat 51 dakika 06 saniyeyle kazandı.

60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun ilk etabı olan Antalya - Antalya etabı, 23 ülkeden 160 sporcunun katılımıyla 132 kilometrelik parkurda tamamlandı. Etabın startı saat 10.20'de Atatürk Parkı'ndan verilirken 3 kilometre 200 metreyi nötralize (etap dışı) olarak pedal çeviren bisikletçilere gerçek start bu kilometreden sonra verildi. Bisikletçiler bu etabın ilk prim kapısı olan 43.6 kilometreye doğru mücadeleye başladı. Start sonrası Mevlana Caddesi'nden çıkan peloton (Ana Grup) içinde kopma görülmedi. Aspendos Bulvarı da toplu halde geçildi. 100. yıl Bulvarı kat edilirken ilk kaçışlar başladı. Ancak peloton kaçan küçük grupları yakın takibine aldı. 8'li bir grup 20 saniye kadar arayı açmayı başardı.

Turkuaz mayoyu Simon Dehairs giyecek

60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun yarın koşulacak Kemer-Kalkan etabında genel ferdi klasman birinciliğine yükselen Alpecin-Deceunnick Takımı'ndan Belçikalı sporcu Simon Dehairs giyecek. Dehairs, yeşil mayoyu da kazandığı için bu mayoyu Willem Smit giymeye hak kazandı. Beyaz mayoyu da Vinzent Dorn giyecek.

Mayolar sahiplerini buldu

Turkuaz mayonun sahibi olan Simon Dehairs'e mayoyu Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu ve Antalya Valisi Hulusi Şahin verdi. Yeşil mayoyu Simon Dehairs'e Antalya Valisi Hulusi Şahin teslim etti. Beyaz mayoyu ise Jacop Smith, Antalya Valisi Hulusi Şahin'in ellerinden aldı.

Kemer - Kalkan etabı ile devam edecek

60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun ikinci etabı olan 167.4 kilometrelik Kemer - Kalkan etabı yarın koşulacak ve startı saat 12.00'de Kemer Olbia Parkı üzerindeki Deniz Caddesi'nden verilecek. - ANTALYA