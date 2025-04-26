60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu Başlıyor: Trafik Önlemleri Alındı

Antalya'da yarın başlayacak olan 60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda, alınan çevre güvenlik tedbirleri dolayısıyla kapatılacak ve trafik yoğunluğu oluşabileceği değerlendirilen yollar belli oldu.

60. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu ile ilgili olarak, Muratpaşa İlçesi Konyaaltı Caddesi üzerinden saat 10.20 sıralarında başlayacak olan yarışta, 08.00'den itibaren Konyaaltı Caddesi'nin Güllük Caddesi-Konyaaltı Caddesi kesişimi kavşağı ile Barbaros Çay Bahçesi Kavşağı arası yarış bitimine kadar trafiğe kapatılacak. Yarış güzergahında bulunan Konyaaltı Caddesi Meteoroloji Kavşağı, Müze Kavşağı, Falez Kavşağından ise trafik kontrollü olarak sağlanacak.

Yarış güzergahına araç parkına müsaade edilmeyecek

Yarış güzergahı olan Meteoroloji Kavşağı'ndan Sağa Piri Reis Caddesi'ne katılım ile birlikte, Piri Reis Caddesi, 100. Yıl Bulvarı, Yener Ulusoy Bulvarı, Adnan Menderes Bulvarı Mevlana Kavşağı'ndan sağa dönüş Mevlana Caddesi, Meydan Kavşağı, Ali Çetinkaya Caddesi, Aspendos Bulvarı, Serik Caddesi, Gebiz Kavşağı'ndan sola Gebiz Yolu takiben Serik İsmail Oğan Stadyumu'nun bulunduğu kavşaktan sağa Silyon Antik Kenti istikametine Tekkeliköy Yolu üzerinden Kayaburnu Mahallesi'ni geçtikten sonra gelen ilk kavşaktan tekrar Karıncalı Mahallesi istikametine Çanakçı Köyü Yolu istikameti dönüş yapıp Çanakçı Köyü içerisinden tekrar sağa dönüp Üç Tepe Caddesi, Fevzi Çakmak Caddesi, Çandır Köyü Yolu üzerinden tekrar D400 (Mersin Yolu) üzerine çıkıp sola Serik İstikametine dönüş yapıp D400 Devlet Yolunu takip ederek Bereket Mahallesi Dönüş Kavşağı'ndan 'U' yaparak tekrar D400 yolu üzerinden Serik İlçesi istikametine devam ederek Serik Adliye Kavşağı'ndan sola Serik içerisine dönüş yaptıktan sonra Belek Caddesi'ni takiben Belek Caddesi, Turizm Caddesi Kesişim Kavşağı'ndan sağa dönüş yapıp Alan Caddesi, Çamlık Caddesi, Turizm Yolu takiben Kumköy, Kadriye Belek Kavşağı, Madran Palace Otel önünden Kundu Turizm Yolu, Tesisler Caddesi, Havalimanı Caddesi, Güzeloba Pazaryeri Kavşağı'ndan sola Ermenek Bulvarına dönüş, Ermenek Bulvarı 2070 Sokak Kavşağı'ndan sola Eski Lara Caddesi'ne dönüş, Eski Lara Caddesi'ni takiben Akrabarut Otel Kavşağı'ndan sola Metinkasapoğlu Caddesi'ne dönüş, Metin Kasapoğlu Caddesi, Burhanettin Onat Caddesi, Mevlana Caddesi, Mevlana Kavşağı'ndan sola Adnan Menderes Bulvarı'na dönüş, Adnan Menderes Bulvarı, Yener Ulusoy Bulvarı 100. Yıl Kavşağı sola Güllük Caddesi'ne dönüş, Güllük Caddesi, Konyaaltı Caddesi kesişiminden sağa dönüş yapıp Barbaros Çay Bahçesi Kavşağı'nda son bulacak yarış sırasında güzergahta trafik kontrollü olarak sağlanacak olup, yarış güzergahına araç parkına müsaade edilmeyecek.

28 Nisan 2025 pazartesi günü ise yarışın 2. etabı olan Kemer-Kalkan etabı için D-400 Antalya-Muğla devlet karayolunun Kemer bir kavşağından itibaren Kalkan belde merkezine kadar olan ana yol gidiş istikametine trafiğe kapatılacak. Bisiklet gruplarının sonundaki artçı ekiplerin devamında kademe kademe yol trafiğe açılacağı bildirildi. Yine ana yol üzerinde park ve büyük araç beklemelerine izin verilmeyeceği kaydedildi. - ANTALYA