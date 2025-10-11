6. Uluslararası Fethiye Spor Festivali'nde Bedensel Engelliler Plaj Voleybolu Turnuvası Yapıldı

6. Uluslararası Fethiye Spor Festivali kapsamında bedensel engelliler plaj voleybolu turnuvası yapıldı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde Fethiye Gençlik ve Spor Müdürlüğünce Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Belcekız Plajı'nda organize edilen turnuvaya 20 sporcu katıldı.

Fethiye Gençlik ve Spor Müdürü Harun Reşit Yiğit, gazetecilere, "Amacımız engelli sporcularımızın, bireylerimizin evde oturmak yerine topluma karışması. Turnuva için gelenlerin arasında ilk defa deniz gören çocuklarımız var. Onları sevinçli görmek bizleri ayrıca mutlu ediyor." dedi.

Turnuvada dereceye giren takımlar, yarın törenle ödüllerini alacak.