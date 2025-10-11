Haberler

6. Uluslararası Fethiye Spor Festivali'nde Bedensel Engelliler Plaj Voleybolu Turnuvası Yapıldı

6. Uluslararası Fethiye Spor Festivali'nde Bedensel Engelliler Plaj Voleybolu Turnuvası Yapıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fethiye'de düzenlenen plaj voleybolu turnuvasına 20 sporcu katıldı. Fethiye Gençlik ve Spor Müdürü, engelli sporcuların topluma katılımının önemine vurgu yaptı.

6. Uluslararası Fethiye Spor Festivali kapsamında bedensel engelliler plaj voleybolu turnuvası yapıldı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde Fethiye Gençlik ve Spor Müdürlüğünce Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Belcekız Plajı'nda organize edilen turnuvaya 20 sporcu katıldı.

Fethiye Gençlik ve Spor Müdürü Harun Reşit Yiğit, gazetecilere, "Amacımız engelli sporcularımızın, bireylerimizin evde oturmak yerine topluma karışması. Turnuva için gelenlerin arasında ilk defa deniz gören çocuklarımız var. Onları sevinçli görmek bizleri ayrıca mutlu ediyor." dedi.

Turnuvada dereceye giren takımlar, yarın törenle ödüllerini alacak.

Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır - Spor
Gazze'de yeni dönem! İsrail'in çekildiği bölgelere bu birlikler konuşlanıyor

Gazze'de yeni dönem! İsrailli askerlerin yerini bu birlikler alıyor
Damada yakın oynayan genç kız, gelinin hareketiyle şoke oldu

Damada yakın oynayan genç kız, gelinin hareketiyle şoke oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Görüntü Ankara'dan! Kafasına silah dayanan kadının büyük dramı

Görüntü Ankara'dan! Kafasına silah dayanan kadının büyük dramı
Damada yakın oynayan genç kız, gelinin hareketiyle şoke oldu

Damada yakın oynayan genç kız, gelinin hareketiyle şoke oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.