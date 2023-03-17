6 maçta 1 gol! Galatasaray'ın deplasman istatistiğini duyanlar bu kadar da olmaz diyor

Süper Lig'de son 14 maçını kazanan ve şampiyonluk adayları arasında favori olarak gösterilen Galatasaray'ın deplasman karnesi de dikkatlerden kaçmıyor. Dış sahadaki son 6 maçını kazanan Sarı-kırmızılılar, bu mücadelelerde kalesinde sadece 1 gol görürken rakip fileleri ise 21 kez havalandırdı.