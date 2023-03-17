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6 maçta 1 gol! Galatasaray'ın deplasman istatistiğini duyanlar bu kadar da olmaz diyor

Spor Haberleri

Süper Lig'de son 14 maçını kazanan ve şampiyonluk adayları arasında favori olarak gösterilen Galatasaray'ın deplasman karnesi de dikkatlerden kaçmıyor. Dış sahadaki son 6 maçını kazanan Sarı-kırmızılılar, bu mücadelelerde kalesinde sadece 1 gol görürken rakip fileleri ise 21 kez havalandırdı.

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, ligde deplasmanda oynadığı son 6 maçı kazanırken, kalesinde sadece 1 gol gördü.

ASLAN, 18 MAÇTIR YENİLMİYOR

Ligde son mağlubiyetini 15 Ekim 2022'de deplasmanda 2-1'lik skorla Kayserispor karşısında yaşayan Galatasaray, sonrasındaki 18 resmi maçta 17 galibiyet, 1 beraberlik aldı.

6 maçta 1 gol! Galatasaray'ın deplasman istatistiğini duyanlar bu kadar da olmaz diyor

DEPLASMAN KARNESİ GÖZ DOLDURUYOR

Kayserispor mücadelesinden sonra deplasmanda 6 maça çıkan sarı-kırmızılılar, tüm maçlardan galibiyetle ayrıldı. Söz konusu süreçte 21 gol atan Galatasaray, kalesinde sadece 1 gole izin verdi.

6 maçta 1 gol! Galatasaray'ın deplasman istatistiğini duyanlar bu kadar da olmaz diyor

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Spor Editörü Haberler.com - Spor

Galatasaray Spor Haberler

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