6 maçta 1 gol! Galatasaray'ın deplasman istatistiğini duyanlar bu kadar da olmaz diyor
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Süper Lig'de son 14 maçını kazanan ve şampiyonluk adayları arasında favori olarak gösterilen Galatasaray'ın deplasman karnesi de dikkatlerden kaçmıyor. Dış sahadaki son 6 maçını kazanan Sarı-kırmızılılar, bu mücadelelerde kalesinde sadece 1 gol görürken rakip fileleri ise 21 kez havalandırdı.
Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, ligde deplasmanda oynadığı son 6 maçı kazanırken, kalesinde sadece 1 gol gördü.
ASLAN, 18 MAÇTIR YENİLMİYOR
Ligde son mağlubiyetini 15 Ekim 2022'de deplasmanda 2-1'lik skorla Kayserispor karşısında yaşayan Galatasaray, sonrasındaki 18 resmi maçta 17 galibiyet, 1 beraberlik aldı.
DEPLASMAN KARNESİ GÖZ DOLDURUYOR
Kayserispor mücadelesinden sonra deplasmanda 6 maça çıkan sarı-kırmızılılar, tüm maçlardan galibiyetle ayrıldı. Söz konusu süreçte 21 gol atan Galatasaray, kalesinde sadece 1 gole izin verdi.