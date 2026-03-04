6 gollü düelloda kazanan Erzurumspor

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 4. hafta maçında Erzurumspor FK ile Ankara Keçiörengücü karşı karşıya geldi. Erzurum Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Erzurumspor, 4-2 kazandı.

6 GOLLÜ MAÇTA KAZANAN ERZURUMSPOR

Erzurumspor FK'ye galibiyeti getiren golleri 3. dakikada Hüsamettin Yener, 49. dakikada Cheikne Sylaa, 79. dakikada İlkan Sever ve 90+3. dakikada Mehmet Emin Billor kaydetti. Ankara Keçiörengücü'nün golleri 35. dakikada penaltıdan Enes Yılmaz ve 45+1. dakikada Mehmet Çelik'ten geldi.

İKİ TAKIM DA KUPAYA VEDA ETTİ

Bu sonuçla birlikte Erzurumspor FK 6 puana ulaşırken, Ankara Keçiörengücü ise 3 puanda kaldı. Her iki takım da grupta ilk 3'e giremeyerek kupaya veda etti.