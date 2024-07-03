6 farklı dilde Mert Günok'un kurtarışı! Azeri spiker de en az bizimki kadar sevinmiş
A Milli Takımımızın, Avusturya'yı 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldiği maçta milli kalecimiz Mert Günok, uzatma dakikalarının son saniyelerinde Avusturyalı futbolcu Prass'ın ceza sahasında yaptığı kafa vuruşunu kurtararak büyük beğeni topladı. Bu olağanüstü kurtarış 6 farklı dilde anlatımı ise kısa sürede gündem oldu. Mert'in şahane kurtarışına Azeri spikerin verdiği tepki ise büyük beğeni aldı.
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Avusturya'yı 2-1 mağlup eden A Milli Takımımız çeyrek finale yükselirken Mert Günok uzatma dakikalarında yaptığı kurtarışla güne damga vurdu.
MERT İNANILMAZ BİR KURTARIŞ YAPTI
Milli Takımımızın kalecisi Mert Günok, uzatma dakikalarının son saniyelerinde skor 2-1'ken Avusturyalı futbolcu Prass'ın sol kanattan ortasında Baumgartner'in ceza sahasında yaptığı kafa vuruşunu mükemmel bir refleks ile çıkardı.
6 DİLDE ANLATIMI VİRAL OLDU
Yıldız kalecimiz Mert'in bu olağanüstü kurtarışının 6 farklı dilde anlatımı ise kısa sürede viral oldu. Azeri spikerin verdiği tepki de büyük beğeni aldı.