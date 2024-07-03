6 farklı dilde Mert Günok'un kurtarışı! Azeri spiker de en az bizimki kadar sevinmiş

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Avusturya'yı 2-1 mağlup eden A Milli Takımımız çeyrek finale yükselirken Mert Günok uzatma dakikalarında yaptığı kurtarışla güne damga vurdu.

MERT İNANILMAZ BİR KURTARIŞ YAPTI

Milli Takımımızın kalecisi Mert Günok, uzatma dakikalarının son saniyelerinde skor 2-1'ken Avusturyalı futbolcu Prass'ın sol kanattan ortasında Baumgartner'in ceza sahasında yaptığı kafa vuruşunu mükemmel bir refleks ile çıkardı.

6 DİLDE ANLATIMI VİRAL OLDU

Yıldız kalecimiz Mert'in bu olağanüstü kurtarışının 6 farklı dilde anlatımı ise kısa sürede viral oldu. Azeri spikerin verdiği tepki de büyük beğeni aldı.