57 milyon euroluk rakibine kaybeden 1,3 milyarlık Manchester City'den taraftarlarına tarihi jest

57 milyon euroluk rakibine kaybeden 1,3 milyarlık Manchester City'den taraftarlarına tarihi jest
1,3 milyar Euro değerindeki Manchester City'de futbolcular 57 milyon euro kadro değerindeki Bodo/Glimt'e kaybedilen maç sonrası Norveç'e seyahat eden taraftarlarının bilet masraflarını karşılayacaklarını açıkladı.

1,3 milyar Euro kadro değerindeki İngiltere ekibi Manchester City'nin futbolcuları, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında 57 milyon euro kadro değerine sahip Bodo/Glimt ile deplasmanda oynanan maç için Norveç'e seyahat eden taraftarların bilet masraflarını karşılayacaklarını açıkladı.

''BUNU ASLA HAFİFE ALMAYACAĞIZ''

Bernardo Silva, Ruben Dias, Erling Haaland ve Rodri'nin İngiltere basınında yer alan ortak açıklamasında, "Taraftarlarımız bizim için her şey demek. Bizi desteklemek için dünyanın dört bir yanından seyahat ederken yaptıkları fedakarlığı biliyoruz ve bunu asla hafife almayacağız. Onlar dünyanın en iyi taraftarları. Sahada zorlu bir akşam boyunca dondurucu soğukta bizi destekleyen taraftarlar için uzun bir seyahat olduğunu da biliyoruz. Bodo'ya seyahat eden taraftarların bilet masraflarını karşılamak yapabileceğimiz en az şey. Cumartesi günü Wolverhampton'a karşı ve gelecek çarşamba günü Etihad'da muhteşem taraftarımızın önünde Galatasaray'a karşı mücadele etmeye hazırız." ifadeleri kullanıldı.

DEVLER LİGİ'NDE SIRADAKİ MAÇ GALATASARAY İLE

Bodo/Glimt'e 3-1 yenilen Manchester City, Şampiyonlar Ligi'nde 13 puan elde etti. İngiltere temsilcisi, lig aşamasının son haftasında, 28 Ocak Çarşamba günü Galatasaray'ı konuk edecek.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
