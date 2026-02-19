Haberler

57 milyon euro kadro değerindeki Bodo/Glimt, bir dünya devine daha acımadı

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında 57 milyon euro kadro değerine sahip olan Bodo/Glimt, 666 milyon euro kadro değerindeki Inter'i sahasında 3-1 devirdi.

  • Bodo/Glimt, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Inter'i 3-1 yendi.
  • Bodo/Glimt'in kadro değeri 57 milyon euro, Inter'in kadro değeri 666 milyon eurodur.
  • Rövanş maçı 24 Şubat Salı günü Inter'in sahasında oynanacak.

Uefa Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında 57 milyon euro kadro değerine sahip olan Bodo/Glimt ile 666 milyon euro kadro değerine sahip olan Inter karşı karşıya geldi. Aspmyra Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Bodo/Glimt, 3-1 kazandı.

BODO/GLIMT, INTER'E ACIMADI

Bodo/Glimt'e galibiyeti getiren golleri 20. dakikada Sondre Fet, 61. dakikada Jens Petter Hauge ve 64. dakikada Kasper Hogh kaydetti. Inter'in tek golü 30. dakikada Sebastiano Esposito'dan geldi.

RÖVANŞ ÖNCESİ AVANTAJI YAKALADI

Bu sonuçla birlikte Bodo/Glimt, rövanş öncesinde büyük bir avantajın sahibi oldu. Rövanş karşılaşması 24 Şubat Salı günü Inter'in sahasında oynanacak.

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıOguzlar Demir:

bravo

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

