Sporcular yarışmak istemedi! 57. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu Final Etabı'nda yarış durdu

Spor camiasının ilgiyle takip ettiği 57. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu Final Etabı bugün başladı. Ancak havanın yağışlı olması nedeniyle zeminde kayganlık oluştu. Sporcular da bu zeminde yarışamayacaklarını ifade etti.

YÖRGÜÇ AYRIMINDA ZORLU TIRMANIŞ BAŞLAYACAKTI

Turun 7. etabında Gelibolu Fener Parkı'ndan hareket eden yarışçılar, Feneraltı Sokak ve sahil yolunda sola dönüşlerini gerçekleştirerek Kemal Reis, Muhittin Reis ve Celal Nuri İleri Caddeleri, Şehir Murat Ünal Sokak sonunda D550 kara yolu çıkışına ulaşmayı hedefliyordu. 8,3. kilometrede Güneyli Kavşağı'nda olacak bisikletçiler, Bolayır Kavşağı sonrası Koruköy'e varacaktı. Sporcular, sağa dönüşün ardından Marmara Denizi kıyısında kurulmuş Şarköy ayrımına doğru yol alacaktı. Kavakköy'ü takiben 30,3. kilometrede sprint primine ulaşacak yarışçılar, Yeniköy'den geçerek Şarköy Devlet Hastanesi'nden sola dönüşleriyle D555 kara yoluna çıkacak. Sağa dönüşün ardından Yörgüç ayrımına gelecek bisikletçiler 62,9. kilometre zorlu tırmanışlarına başlanacaktı.

LİDER YARIŞÇI TURKUZ MAYO GİYİYOR

Turda 4. etabı kazanarak genel klasman liderliğine yükselen İtalya'nın Drone Hopper-Androni Giocattoli takımından Arjantinli Eduardo Sepulveda, turkuaz mayoyu giyiyor. Gelibolu Kaymakamı Bekir Abacı, Belediye Başkanı Mustafa Özacar ve Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu'nun startını verdiği yarışa 25 takımdan 153 bisikletçi katılıyor.

YAĞIŞLAR NEDENİYLE YARIŞ DURDU

135,8 kilometrelik Gelibolu-Tekirdağ etabının saat 14.30 sularında sona ermesi bekleniyordu. Fakat 57. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu Final Etabı'nda yarış durdu. Sporcular havanın yağışlı ve yerlerin kaygan olmasından dolayı yarışmak istemediklerini hakem heyetine bildirdi.