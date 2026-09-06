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541. Kızıldağ Güreşleri'nde Başpehlivan Doğan Uzun

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Adana Karaisalı'da 541. Geleneksel Kızıldağ Karakucak Güreşleri'nde başpehlivanlığı Doğan Uzun kazandı. 870 sporcuya 974 bin lira ödül dağıtıldı, gelecek yılın güreş ağası Pozantı Belediye Başkanı Ali Avan seçildi.

Adana'nın Karaisalı ilçesinde gerçekleştirilen 541. Geleneksel Kızıldağ Karakucak Güreşleri'nde başpehlivan, Doğan Uzun oldu.

Karaisalı Belediyesinin ev sahipliğinde, Kızıldağ Yaylası Aytaç Durak Spor Tesisleri'nde düzenlenen güreşler tamamlandı.

Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen 870 sporcu, büyükler, yıldızlar ve minikler kategorilerinde kol bağladı.

Başpehlivanlığı, yapılan güreş sonucu Doğan Uzun kazandı. Uzun aynı zamanda 150 bin lira para ödülü elde etti.

Müsabakaların ardından toplam 974 bin lira para ödülü, güreşçilere protokol üyeleri tarafından verildi.

Pozantı Belediye Başkanı Ali Avan, gelecek yıl düzenlenecek festivalin güreş ağası seçildi.

Kaynak: AA
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