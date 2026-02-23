Haberler

52 Orduspor FK takım otobüsü Suriye'de

52 Orduspor FK takım otobüsü Suriye'de
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Geçen yıl Suriye'de görüntülenen 52 Orduspor'un eski takım otobüsü, bu kez BBC News'in Şam'daki toplu kaçış haberinde yer aldı ve yeniden gündem oldu. Görüntülerin sosyal medyada yayılmasıyla birlikte birçok kullanıcı, "Otobüsün orada ne işi var?" yorumunda bulundu.

  • 52 Orduspor Futbol Kulübü'ne ait eski takım otobüsü, BBC News'in Şam'daki bir haberinde görüntülendi.
  • Otobüsün geçen yıl Suriye'de görüntülendiği ve satıldığı açıklanmıştı.
  • Otobüs, daha önce Suriye'nin farklı bölgelerinde de görüntülenmişti.

Geçtiğimiz yıl Suriye'de görüntülenen TFF 3. Lig ekiplerinden 52 Orduspor Futbol Kulübü'ne ait eski takım otobüsü, bu kez BBC News'in bir haberinde yer aldı.

ŞAM HABERİNDE DİKKAT ÇEKEN DETAY

BBC News'in "Şam yönetimi IŞİD ile bağlantılı tutsakların toplu kaçışlarını doğruladı" başlıklı haberinde kullanılan görüntülerde, 52 Orduspor'un eski takım otobüsünün yer aldığı görüldü.

Otobüsün daha önce de Suriye'de farklı bölgelerde görüntülendiği kamuoyuna yansımıştı. Yeni görüntüler sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

GEÇEN SENE SATILDIĞI AÇIKLANMIŞTI

Suriye'de görüntülenen ve 52 Orduspor Futbol Kulübü'ne ait olduğu belirtilen eski takım otobüsüyle ilgili daha önce resmi bir açıklama yapılmıştı.

Alper Kızıltepe
Haberler.com
İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Başını ezelim' dediği tehlike: 90 dakikada 1 milyon kaybetti

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Başını ezelim" dediği tehlike
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Başı kapalı, göbeği açık fotoğraf paylaşan Zeynep Bastık'a tepki var

Baş kapalı, göbek açık! İnfial yaratan fotoğraf
Ece Erken de o sisteme dahil oldu: 12 saatte kazandığı ücret şaşırttı

Daha bir gün dolmadan dudak uçuklatan gelir
Emeklilik hayali kuran milyonları üzecek gelişme! 'Altın dokunuş' devri kapandı

Emeklilik hayali kuran milyonları yıkan gelişme! Bir devir kapandı
Mafya liderinin oğlunu kaçırdılar: İşte hayatı karşılığında istedikleri para

Babası ünlü bir mafya lideri! Tatilde hayatının şokunu yaşıyor
Başı kapalı, göbeği açık fotoğraf paylaşan Zeynep Bastık'a tepki var

Baş kapalı, göbek açık! İnfial yaratan fotoğraf
Hamaney'e o ülkeden yardım eli! Gizli anlaşma Trump'ı küplere bindirecek

Hamaney'e o ülkeden yardım eli! Gizli imza Trump'ı küplere bindirecek
Komşu komşuyu vurdu, bir gecede ailesinden 18 kişiyi kaybetti

Komşu komşuyu vurdu, bir gecede ailesinden 18 kişiyi kaybetti