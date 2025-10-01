52 bin nüfuslu şehir, 23 bin kişilik stadını tıklım tıklım doldurdu

Uefa Şampiyonlar Ligi 2. hafta maçında Villarreal ile Juventus, İspanya'daki de la Ceramica Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

TÜM ŞEHİR MAÇA AKIN ETTİ

Karşılaşmaya İspanyol ekibi Villarreal taraftarının yoğun ilgisi damga vurdu. İspanya'nın güneyinde bulunan ve 52 bin kişinin yaşadığı Villarreal şehrinde taraftarlar 23 bin kapasiteli stadyumunu tıklım tıklım doldurdu.

15 BİN KİŞİ STAT DIŞINDA KALDI

İspanyol basınında yer alan haberlere göre; Juventus maçına büyük ilgi gösteren Villarreal taraftarlarından yaklaşık 15 bin kişinin maça giremeyerek stat dışında kaldığı aktarıldı. Birçok taraftarının stada kaçak yollarla girmeye çalıştığı dile getirildi.