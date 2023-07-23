50 yıllık Galatasaraylı gibi! Taraftarla ilk kez buluşan Zaha bakın ne yaptı
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Galatasaray'ın sözleşme görüşmelerine başladığını KAP'a bildirdiği Wilfried Zaha, İstanbul'a geldi. Sarı-kırmızılılarla ilk kez buluşan başarılı futbolcu taraftarlara üçlü çektirdi.
Süper Lig devi Galatasaray'ın görüşmelere başladığını KAP'a bildirdiği Wilfried Zaha'yı taşıyan uçak, Atatürk Havalimanı'na iniş yaptı.
Uçaktan iner inmez sarı-kırmızılı atkıyı boynuna atan 30 yaşındaki Zaha, kendisini bekleyen binlerce Galatasaray taraftarına üçlü çektirdi.
Yıldız futbolcu Zaha İlk sözlerinde, "Mutluyum. Bir an önce stadyumu görmeyi bekliyorum ve orada olmak istiyorum. Bir an önce sahaya çıkmayı ve taraftarın önünde futbol oynamayı bekliyorum" ifadelerini kullandı.
Sarı-kırmızılılar, 30 yaşındaki Wilfired Zaha ile 3 yıllık kontrat imzalayacak. Zaha yıllık 5.5 milyon euro maaş alacak. Ayrıca Zaha'ya 6 milyon euroluk imza parası ödenecek.
Sizce transfer döneminin en etkin takımı hangisi?— Haberler.com (@Haberler) July 21, 2023